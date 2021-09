. Happy Hour 348: tests iPhone 13 et iPad mini, sortie iOS 15, conclusion de l’essai Epic

Cette semaine sur Happy Hour, Zac et Benjamin analysent les fonctionnalités et les bizarreries révélées par les critiques de l’iPhone 13 et considèrent l’attrait personnel du nouvel iPad mini. iOS 15 est là… et nous rattrapons la décision du procès Epic Games d’il y a quelques semaines.

Commandité par Notion : Accédez à Notion.so et utilisez le code promotionnel HAPPYHOUR pour obtenir 250 $ de réduction sur son plan d’équipe annuel. C’est plusieurs mois gratuits pour votre équipe en pleine croissance.

Sponsorisé par Headspace : Vous méritez de vous sentir plus heureux, et Headspace est une méditation simplifiée. Rendez-vous sur Headspace.com/MAC pour un essai gratuit d’un mois.

Commandité par TextExpander : Visitez textexpander.com/podcast et sélectionnez . Happy Hour pour économiser 20 % sur votre première année !

Zac Hall @apollozac

Benjamin Mayo @bzamayo

Le démontage d’iFixit iPhone 13 et 13 Pro montre des batteries plus grosses, un nouveau design interne et un nouveau système de caméra Pas si ProMotion : Applications tierces limitées à des animations à 60 Hz sur iPhone 13 Pro Premières impressions : le nouvel iPad mini est de la taille parfaite et il a du punch L’iPhone 13 Pro Max établit un record dans le test de résistance de la batterie du smartphone, avec près de dix heures d’utilisation continue iOS 15 : voici toutes les nouveautés de FaceTime PSA : l’iPhone 13 Pro pourrait être presque incompatible avec le MagSafe Duo Apple explique comment il a créé le mode cinématique de l’iPhone 13 Pratique : voici comment fonctionnent les sons de fond dans iOS 15 Apple dit à Epic qu’il n’autorisera pas Fortnite à revenir sur l’App Store jusqu’à ce que le verdict du tribunal soit définitif

