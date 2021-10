. Happy Hour 349 : pratique avec l’iPhone 13 Pro, nouvelles impressions sur iPad mini, difficultés avec iTunes DRM

Cette semaine sur Happy Hour, Zac donne son avis après une semaine avec l’iPhone 13 Pro et l’essai d’un nouvel iPad mini chez Best Buy. Il y a aussi des nouvelles sur Apple TV+ et un “mode haute puissance” pour Mac. De plus, Zac et Benjamin explorent comment les DRM obsolètes de l’iTunes Store continuent de montrer leur vilaine tête sur l’expérience Apple moderne.

Commandité par Western Digital : Obtenez une offre spéciale sur les derniers disques SSD My Passport de WD dans certaines configurations pour une durée limitée.

Parrainé par Upstart : Découvrez comment Upstart peut réduire vos paiements mensuels dès aujourd’hui en vous rendant sur Upstart.com/HAPPYHOUR.

Commandité par BetterHelp : En tant qu’auditeur, vous bénéficierez de 10 % de réduction sur votre premier mois en visitant notre sponsor sur BetterHelp.com/MacHappyHour.

Sponsorisé par Incipio : Protégez votre nouvel iPhone 13 avec La dernière collection d’étuis d’Incipio conçu pour les chargeurs et accessoires MagSafe.

Parrainé par Zocdoc : Rendez-vous sur Zocdoc.com/happyhour et téléchargez l’application Zocdoc pour vous inscrire gratuitement et réserver un médecin de premier ordre. Beaucoup sont disponibles dès aujourd’hui.

Roundup: Voici ce qui pourrait être annoncé lors d’un événement Apple potentiel en octobre Apple TV+ Guide: Voici toutes les émissions et films Apple TV disponibles maintenant Apple Watch Series 7 devrait arriver dans les magasins à la mi-octobre Apple TV+ continue une séquence de films à gros budget offres, débarque un film avec George Clooney et Brad Pitt Apple vous permet désormais de partager à quel point vous aimez ou détestez les applications intégrées via les critiques de l’App Store La dernière version bêta de macOS Monterey montre qu’Apple travaille toujours sur le mode « Haute puissance » pour améliorer les performances du MacBook détail des mises à niveau de l’iPhone 13, chronologie des nouvelles fonctionnalités L’iPad mini 6 a une astuce d’orientation intéressante pour ces boutons de volume déplacés iPhone 13 Pro premières impressions et test de l’appareil photo de la Nouvelle-Orléans [Gallery]

