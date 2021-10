. Happy Hour 351 : les nouvelles attentes du MacBook Pro se libèrent, Apple Watch Series 7 avis

Benjamin et Zac discutent de la réaction initiale aux annonces de l’Apple Watch Series 7, de HomeKit, de certaines actualités TV + et, surtout, de l’enthousiasme pour les nouveaux MacBook Pro à venir lors de l’événement Apple ‘Unleashed’ la semaine prochaine.

