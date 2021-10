. Happy Hour 352 : lancement des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces lors de l’événement Apple d’octobre

Cette semaine sur Happy Hour, Benjamin et Zac décomposent tout ce qui a été annoncé lors de l’événement Apple d’octobre 2021, y compris l’étrange Apple Music Voice Plan, les nouveaux AirPods et les mini couleurs HomePod. Mais les stars du spectacle sont les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces équipés des puces Apple Silicon de dernière génération.

