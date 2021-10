. Happy Hour 353: SharePlay maintenant disponible, Apple Watch Series 7 pratique, nouvelles bizarreries du MacBook Pro

Cette semaine sur ., Zac et Ben discutent des nouveaux ajouts avec iOS 15.1 et macOS Monterey, les réflexions de Zac sur sa nouvelle Apple Watch Series 7 et les critiques des nouveaux MacBook Pro.

Zac Hall @apollozac

Benjamin Mayo @bzamayo

