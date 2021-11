. Happy Hour 354 : nouvelles rumeurs sur l’iMac Pro 27 pouces, chargement latéral d’applications, détection d’accident de voiture sur iPhone

Cette semaine sur Happy Hour, Zac a eu la chance de voir le nouveau MacBook Pro en personne. Benjamin attend toujours (avec impatience) son arrivée. Nous avons également des rumeurs d’Apple Silicon iMac Pro à discuter, et quelques nouvelles de la politique de l’App Store avec Craig Federighi donnant sa présentation de propagande sur les dangers du chargement d’applications lors du Web Summit.

Le nouveau film de Tom Hanks « Finch » est désormais disponible sur Apple TV + Craig Federighi s’exprime avec véhémence contre le chargement latéral de l’iPhone dans le discours d’ouverture du Web Summit : « Le chargement latéral est le meilleur ami d’un cybercriminel » Apple lance un nouveau podcast original, la véritable série policière « Hooked » Netflix lance service de jeu exclusivement sur Android, mais la prise en charge iOS est «en route» Pratique avec les nouvelles couleurs mini HomePod d’Apple Agenda MacBook Pro: M1 Max MacBook Pro 16 pouces Premières impressions Rapport: iPhone et Apple Watch pour ajouter une nouvelle «détection de crash ‘ fonctionnalité qui compose automatiquement 911 Leaker revendique iMac Pro avec puces M1 Pro/M1 Max, écran ProMotion mini-LED et plus prévu pour le premier semestre 2022

