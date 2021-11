. Happy Hour 355 : fonctionnalités iOS 15.2, expérience AirPods 3, Tim Cook parle crypto

Benjamin attend toujours son nouvel ordinateur portable, mais il se rapproche. Pendant ce temps, toutes les entreprises technologiques de la Silicon Valley les distribuent. Zac essaie les AirPods 3. Tim Cook donne des avis surprenants sur la crypto-monnaie. Et, Apple essaie d’utiliser les decks Keynote comme modèles de cartes de vœux.

Sponsorisé par DEVONtechnologies: Bénéficiez d’une remise de 10 % sur DEVONthink 3 ou d’une mise à niveau avec le code promo « 9to5mac-2021» sur le site de DEVONtechnologies.

Commandité par Raycon : Obtenez 15 % de réduction sur votre commande en vous rendant sur BuyRaycon.com/HappyHour. C’est une si bonne affaire que vous voudrez en prendre une paire et une pièce de rechange.

Commandité par TextExpander : Visitez textexpander.com/podcast et sélectionnez . Happy Hour pour économiser 20 % sur votre première année !

Parrainé par Upstart : Découvrez comment Upstart peut réduire vos paiements mensuels dès aujourd’hui en vous rendant sur Upstart.com/HAPPYHOUR.

Suivre

Zac Hall @apollozac

Benjamin Mayo @bzamayo

Lire la suite

Travaux pratiques : modifications et fonctionnalités d’iOS 15.2 bêta 2 : contact hérité, masquer mon e-mail, etc. [Video]

Quoi de neuf dans iOS 15.2 bêta 2 : contacts hérités, trouver mes mises à jour, plus [U: Public beta too]

Apple lance Apple Business Essentials : gestion des appareils, stockage, réparations sur site et plus encore pour un prix mensuel sur iPad et onglet Store dédié avec iOS 15.2 beta 2 Jony Ive collabore toujours avec l’équipe d’Apple, nom ‘LoveFrom’ inspiré par Steve Jobs Netflix lance sa première sélection de jeux sur iPhone et iPad, inscrivez-vous en utilisant Apple In-App Purchase Apple fait ses débuts Guide annuel des cadeaux de vacances : « Que les vacances soient pour tout le monde » Tim Cook dit qu’il possède une crypto-monnaie, Apple « regarde » pour Apple Pay Voici pourquoi Twitter, Uber et bien d’autres offrent des MacBook Pro M1 Max entièrement chargés aux ingénieurs

Écoutez plus d’épisodes Happy Hour

Écoutez plus de podcasts 9to5

Vous aimez le podcast ?

Achetez Apple sur Amazon pour prendre en charge . Happy Hour !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :