. Happy Hour 356 : surprise de réparation en libre-service d’Apple, Twitter Blue, mises à jour des macros

Le nouvel ordinateur portable de Mayo est arrivé mais il n’est pas encore tout à fait prêt à en parler. Apple surprend tout le monde avec l’annonce d’un nouveau programme de réparation en libre-service à venir l’année prochaine. Apple poursuit le mode macro pour iPhone 13 avec des améliorations très appréciées dans iOS 15.2. Et Twitter veut des revenus de services, mais ouvre également les vannes pour que les clients tiers existent et – éventuellement – prospèrent.

