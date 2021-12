. Happy Hour 358 : Kuo pense que l’AR remplacera l’iPhone, les notifications Apple Watch et la pratique de Beats Fit Pro

Apple célèbre les meilleures applications de l’année mais Apple Music Unwrapped reste inexistant. Zac et Benjamin discutent de la proclamation de Ming Chi Kuo selon laquelle Apple souhaite remplacer l’iPhone par la RA d’ici une décennie, et discutent de certaines améliorations possibles de la façon dont l’iPhone gère les notifications de mise en miroir sur l’Apple Watch.

