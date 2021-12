. Happy Hour 359 : sauvegardes iCloud Photos, clés dans Apple Wallet, spécifications du casque AR

C’est l’heure du conte avec Zac qui entame une discussion sur la difficulté de conserver des sauvegardes de photos iCloud. Pendant ce temps, Apple évite la date limite Epic, lance les clés d’hôtel dans Apple Wallet et Ming-Chi Kuo publie quelques spécifications pour le prochain casque AR/VR Apple.

Kuo : le casque de réalité mixte d’Apple disposera d’une détection avancée des gestes de la main Apple a accordé un délai pour se conformer aux modifications de l’App Store requises par la décision Epic Apple lance la prise en charge des clés dans Apple Wallet, à commencer par six hôtels Hyatt iOS 15.2 affiche un historique de service des pièces réparées dans votre iPhone Kuo : le premier casque Apple AR/VR pèse environ 350 grammes, un modèle de deuxième génération plus léger déjà en développement

