Happy Hour Épisode 330 – 19 mai 2021

Cette semaine, sur Happy Hour, Zac et Benjamin décomposent toutes les annonces d’Apple Music cette semaine, avec Lossless et Spatial Audio. De plus, il y a un nouveau groupe de fierté 2021, des rumeurs sur les prochains Apple Silicon Mac, de nouveaux écouteurs véritablement sans fil de Beats et des souhaits pour iPadOS 15 à l’approche de la WWDC.

Sponsorisé par ProClip USA: Économisez 10% sur les supports de téléphone MagSafe robustes et robustes de ProClip avec code 9 à 5.

Commandité par Magic Spoon: Rendez-vous sur magicspoon.com/happyhour pour saisir un pack de variétés et essayez-le dès aujourd’hui! Assurez-vous d’utiliser le code HEUREUX HEURE à la caisse.

Commandité par Mint Mobile: Pour obtenir votre nouveau forfait sans fil pour seulement 15 $ par mois et le faire expédier GRATUITEMENT à votre porte, rendez-vous sur MintMobile.com/HappyHour

Commandité par Privacy: Reprenez le contrôle de vos paiements et recevez 5 $ à dépenser sur votre premier achat.

Commandité par BetterHelp: En tant qu’auditeur, vous bénéficierez de 10% de réduction sur votre premier mois en visitant notre sponsor à BetterHelp.com/MacHappyHour.

Poursuivre

Salle Zac @ apollozac.com

Benjamin Mayo @bzamayo

Podcasts Apple Overcast Spotify

Lire la suite

Craig Federighi commence à témoigner dans l’affaire Apple contre Epic, se concentre sur la sécurité de l’iPhone Alors que sur l’App Store, Fortnite a généré plus de 100 millions de dollars de revenus pour Apple Apple demande au juge de rejeter l’affirmation d’Epic selon laquelle iOS est une “ installation essentielle ”. Superbe écran Liquid Retina XDR, mais les limitations iPadOS persistent Examen: Chipolo ONE Spot réduit le prix des AirTags avec une intégration Find My robuste et une conception robuste Blog en direct Google I / O 2021 Keynote + News Hub: Assistant, Android 12 et plus M1 iPad Pro critiques: Superbe écran Liquid Retina XDR, mais les limitations iPadOS persistent Commentaire: Apple Music Lossless Audio – ce que nous faisons et ne savons pas Bloomberg: Apple prépare un MacBook Air remanié avec le successeur de M1 Bloomberg: un MacBook Pro repensé arrive dès cet été, jusqu’à 64 Go de RAM et une puce à 10 cœurs

Écoutez plus de podcasts .

Stacktrace Alphabet Scoop Electrek Space Explorer

Profitez du podcast?

Achetez Apple sur Amazon pour prendre en charge . Happy Hour!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple:

Vous lisez . – des experts qui font l’actualité d’Apple et de son écosystème environnant, jour après jour. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester au courant. Vous ne savez pas par où commencer? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos tutoriels et abonnez-vous à notre chaîne YouTube