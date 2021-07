. Happy Hour Épisode #336

Cette semaine sur Happy Hour 9to5tMac, Benjamin et Taylor discutent d’une multitude de rumeurs récentes sur l’iPad, reviennent sur une décennie de selfie, évaluent la nouvelle gamme de groupes Apple Watch International et discutent des nouvelles fonctionnalités et des changements dans iOS 15 bêta 2.

Sponsorisé par WALTR PRO pour Mac : Facilitez le transfert de pratiquement n’importe quel fichier (dans n’importe quel format) vers votre iPhone, iPad, iPod et maintenant HomePod. Obtenez 30% de réduction maintenant.

Sponsorisé par Headspace : Vous méritez de vous sentir plus heureux, et Headspace est une méditation simplifiée. Rendez-vous sur Headspace.com/MAC pour un essai gratuit d’un mois.

Commandité par She’s Birdie : À l’heure actuelle, She’s Birdie offre à nos auditeurs 15% de réduction sur votre premier achat lorsque vous visitez ShesBirdie.com/HAPPYHOUR.

Note de l’éditeur : cette semaine, le fichier audio original de Taylor a été perdu et le fichier de sauvegarde a été requis. La qualité reprendra comme d’habitude la semaine prochaine.

Taylor Hall

Benjamin Mayo

