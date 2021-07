Happy Hour Épisode #337 – .

Cette semaine sur Happy Hour ., Benjamin et Taylor évaluent la différence que fait iPadOS 15 pour la productivité de l’iPad et abordent l’état d’Apple TV+. De plus, un examen bonus de la moto LiveWire.

Apple TV+ annonce un nouveau documentaire spécial sur le 11 septembre : « À l’intérieur de la salle de guerre du président » Voici ce que nous savons des rumeurs d’Apple concernant les plans d’un iPad OLED. étendre à plus de langues avec des fonctionnalités supplémentaires de Scribble La série “Defending Jacob” est le premier contenu Apple TV + à obtenir une sortie sur disque physique WSJ: Apple réfléchit à l’acquisition pour 1 milliard de dollars de la société de médias de Reese Witherspoon Comment partager un écran sur FaceTime en utilisant Windows sur un PC LiveWire: Comment la moto électrique Harley-Davidson se comporte d’un point de vue technologique

