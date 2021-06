Happy Hour : l’épisode de la WWDC 2021

Cette semaine, Benjamin et Zac de . expliquent tout ce qui s’est passé lors de la keynote de la WWDC de cette semaine, avec les premières impressions d’iOS 15, watchOS 8, tvOS 15 et macOS Monterey – ainsi que les dernières annonces d’Apple dans les domaines de la santé, du fitness et de la maison intelligente. .

WWDC

Résumé: Voici six choses qu’Apple n’a pas annoncées lors de la WWDC 2021 Apple révèle 12 lauréats des Apple Design Awards 2021, dont Carrot Weather, Pok Pok Playroom et League of Legends M1X MacBook Pro référencés dans les métadonnées de la vidéo YouTube d’Apple sur la WWDC

regarderOS 8

Pratique: watchOS 8 apporte des mises à niveau majeures d’affichage permanent pour les applications tierces et Apple Apple définit le défi d’activité Apple Watch pour la Journée internationale du yoga plus tard ce mois-ci Apple lance watchOS 8 bêta 1 aux développeurs watchOS 8 pour Apple Watch apporte des améliorations de photos , fonctions de pleine conscience, plusieurs minuteries, plus

iOS 15

Pratique : iOS 15 apporte une toute nouvelle application météo avec des cartes, des animations et bien plus. Pratique : voici comment fonctionne l’OCR de texte en direct de l’iPhone dans iOS 15 Informations sur iOS 15 : refonte d’AirPrint, emplacements en direct dans Find My, plus iOS 15 : Voici toutes les nouveautés de FaceTime Hands-on : voici comment fonctionne le nouveau mode iPhone Focus dans iOS 15

iPadOS 15

Comment installer les bêtas développeur iOS 15 et iPadOS 15 iPadOS 15 et macOS Monterey apportent le mode basse consommation sur iPad et Mac, voici comment l’activer iPadOS 15 arrive sur tous les iPad pris en charge par iPadOS 14 cet automne, voici la liste complète de l’application Traduire à venir vers iPadOS 15 avec des traductions à l’échelle du système

macOS Monterey

Voici comment installer la version bêta du développeur macOS Monterey. L’exécutif d’Apple approfondit les raccourcis pour Mac dans l’interview du podcast “Mac Power Users” Pratique : macOS 12 apporte une nouvelle API “Object Capture” pour créer des modèles 3D à l’aide de l’appareil photo iPhone macOS Monterey Applications iPhone et iPad sur Mac M1 avec vidéo plein écran, Apple Pay, plus

tvOS

Apple détaille le fonctionnement de Spatial Audio sur Apple TV avec tvOS 15

Swift/xCode

Un ingénieur d’Apple parle des nouvelles fonctionnalités de Swift et plus encore dans une interview en podcast après la WWDC21 Apple va commencer à publier des versions bêta du micrologiciel AirPods Pro pour les développeurs.

