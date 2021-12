Dans leur année chargée de 1966, L’OMS venaient juste de dévoiler leur deuxième album, A Quick One, lorsque leurs légions de fans britanniques ont découvert qu’il y avait un nouveau single à acheter qui ne figurait pas sur le disque. Le 15 décembre, le groupe a fait une nouvelle entrée dans le classement des singles britanniques pour la cinquième fois cette année-là avec la face A autonome « Happy Jack ».

le Pete Townshend La chanson a souvent divisé les opinions parmi les fans de Who et était certainement en désaccord stylistique avec leurs quatre entrées précédentes dans les charts cette année-là, « Substitute », « A Legal Matter », « I’m A Boy » et « The Kids Are Alright ». Mais en termes de classement, il est devenu l’un des plus grands succès britanniques du groupe. Après être entré dans les charts au n ° 30, « Happy Jack » a traversé la période des vacances et s’est arrêté au n ° 3 à la fin de janvier 1967, vendu uniquement par » I’m A Believer » des Monkees et Tom Jones‘ « Vert, herbe verte de la maison.

De plus, « Happy Jack » est la chanson qui a donné aux Who leur premier succès dans le Top 40 aux États-Unis. Délivré avec une pochette illustrée conçue par Ralph Steadman aux États-Unis, il s’est hissé au 24e rang en juin suivant. En effet, A Quick One a été renommé pour le single lors de sa sortie américaine, et le succès de « Happy Jack » a été alimenté par les débuts tardifs du groupe aux États-Unis, à New York, en mars 1967.

Écoutez le meilleur de The Who sur Apple Music et Spotify.

De retour à la maison, le succès de la chanson a été aidé par l’apparition de The Who, le 23 décembre, lors de la dernière édition de l’émission pop de longue date Ready, Steady, Go! La série très appréciée touchait à sa fin après une période de trois ans et quatre mois, et le groupe est apparu aux côtés du Spencer Davis Group, Donovan, Alan Price, Paul Jones et Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich.

Achetez ou diffusez « Happy Jack » sur la collection de Who couvrant toute la carrière Maximum As & Bs, qui comprend toutes les sorties de singles des faces A et B de The Who sur cinq CD.