Happy Raksha Bandhan 2021 Idées de cadeaux financiers: Ce Rakhi, offre l’indépendance financière à votre sœur. Vérifier les idées

in

Image représentative

Idées de cadeaux financiers Raksha Bandhan 2021 : Sur Raksha Bandhan, le lien indestructible entre frères et sœurs est célébré. Ce jour-là, une sœur attache un rakhi au poignet de son frère en priant pour sa sécurité et sa prospérité, tandis que le frère offre à sa sœur un cadeau symbolique et promet de la protéger de tous les ennuis du monde.

Autrefois, les cadeaux offerts par les frères aux sœurs n’étaient que symboliques. Mais les idées de cadeaux traditionnelles ont changé avec le temps et la prospérité croissante des gens et aussi le fait qu’un plus grand nombre de femmes travaillent de nos jours. Maintenant, les cadeaux symboliques de Raksha Bandhan ne sont pas seulement de l’argent liquide, mais aussi des biens comme des téléphones portables, des montres, des robes et même des bijoux, entre autres.

Cependant, sur ce Raksha Bandhan, vous pouvez faire vœu de protéger la liberté financière de votre sœur en lui offrant des cadeaux financiers qui l’aideront à devenir financièrement indépendante à long terme.

Anurag Garg, PDG et co-fondateur de Nivesh.com, a déclaré que l’esprit de Rakshabandhan est que le frère promet de protéger la sœur pour toujours en échange du rakhi. À l’heure actuelle, la protection financière est la protection la plus importante qu’un frère puisse offrir à sa sœur. La protection financière peut être obtenue grâce à l’indépendance financière.

« Lancer la sœur sur le chemin de l’indépendance financière grâce à un investissement judicieux de ses économies serait le meilleur cadeau qu’un frère puisse offrir à sa sœur. Par exemple, un frère peut aider la sœur à démarrer un SIP de fonds commun de placement en contribuant au premier versement du SIP en tant que cadeau Raksha Bandhan », a déclaré Garg à FE Online.

Le PDG de TradeSmart Vikas Singhania a déclaré que vous pourriez envisager d’offrir à vos frères et sœurs un cadeau financier qui rapporte un rendement tel qu’ils puissent toujours profiter de votre protection.

Certains des produits financiers qui font de bons cadeaux sont :

Papier Or: Les fonds négociés en bourse aurifères sont présentés sur des bourses et sont basés sur de l’or physique dans lequel chaque unité d’un ETF est représentative d’un demi-gramme d’or 24 carats sous sa forme physique. Ici, votre sœur profite de la sécurité que procure l’or sans avoir à la protéger.

Actions: Offrir des actions à vos frères et sœurs constitue un cadeau viable. Ces actions ont le potentiel d’accumuler d’excellents rendements au fil du temps.

Plan d’investissement systématique: Avec cette forme de fonds commun de placement, vous pouvez investir une certaine somme avec régularité aussi longtemps que vous le souhaitez. Des fonds d’équité ou de dette peuvent être investis selon votre capacité de risque.

Assurance santé: Si votre sœur n’a pas de police d’assurance médicale, vous pouvez lui en fournir une ce Raksha Bandhan. Une couverture mediclaim d’au moins Rs 3 lakh l’aidera beaucoup à faire face aux problèmes de santé. Et au cas où elle aurait déjà une police, vous pouvez la renouveler ou la mettre à niveau avec des recharges.

Aidez-la à améliorer ses compétences : Vous pouvez également aider votre sœur à se perfectionner pour des emplois plus rémunérateurs en lui offrant l’un des cours professionnels populaires disponibles en ligne.

Remarque : Avant de faire tout investissement, vous devriez envisager de consulter un expert avant de faire ces achats afin que votre sœur tire le maximum de profit de votre cadeau.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.