Happy’s Humble Burger Farm est une horreur à la première personne qui ferait de Gordon Ramsay Barf

in

Hé, tu te souviens de ce restaurant de burgers cauchemardesque Make-A-Wish qu’un enfant a fait dans Minecraft ? Sinon, cette phrase semble probablement assez sauvage, mais le fait est que Happy’s Humble Burger Farm est ce restaurant de burgers cauchemardesque devenu réalité. Ou la réalité virtuelle, du moins, parce que c’est un jeu vidéo.

Le jeu d’horreur à la première personne a un tas de caractéristiques des temps effrayants : du sang, de la moisissure, de la musique troublante et des mascottes effrayantes. Vous gérerez le restaurant, effectuerez toutes les tâches que vous attendez, de sortir les poubelles à l’exécution des commandes des clients. Mais ohohoho, vous ne vous en tirerez pas si facilement – ​​vous travaillez de nuit, après tout, et Happy (la mascotte de vache effrayante) est difficile à satisfaire.

Il existe un mode histoire, un mode sans fin et la possibilité de quitter le restaurant et d’explorer New Elysian City, où vous pouvez mettre des choses en gage pour de l’argent supplémentaire.

Happy’s Humble Burger Farm sortira sur Nintendo Switch et toutes les autres plates-formes de génération actuelle à la fin de cette année.