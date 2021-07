HaptX lève 12 millions de dollars supplémentaires pour des gants de haute technologie et relocalise son siège à Seattle

in

Les gants HaptX DK2. (Photos HaptX)

HaptX lève plus d’argent pour répondre à la demande de ses gants haptiques qui aident les entreprises clientes à travailler dans la réalité virtuelle et la robotique.

La société vient de décrocher 12 millions de dollars auprès d’investisseurs existants, notamment Verizon Ventures, Mason Avenue Investments, Taylor Frigon Capital Partners et Upheaval Investments. Le financement total à ce jour est de 31 millions de dollars.

Fondée en 2012 et anciennement connue sous le nom d’AxonVR, la technologie de l’entreprise promet de fournir un retour tactile réaliste aux utilisateurs qui recherchent des objets en VR, grâce à la microfluidique dans le système de gants qui déplace physiquement et précisément la peau sur les mains et les doigts d’un utilisateur.

Les gants fonctionnent avec un casque VR et un tracker, connectés à un boîtier de commande central, et permettent aux utilisateurs de se déplacer dans des environnements virtuels et de ressentir des objets virtuels avec leurs mains.

Les clients utilisent les gants pour former leur personnel ; concevoir et tester de nouveaux véhicules ; et pour contrôler les robots à distance, entre autres cas d’utilisation.

HaptX a sorti les HaptX Gloves DK2 en janvier et a déclaré que tout l’inventaire était épuisé. Il utilisera le financement pour lancer une deuxième série de fabrication.

La société déplace également son siège social dans la région de Seattle, où elle a été lancée à l’origine avant de déménager en Californie et ouvrira un nouvel espace de 15 000 pieds carrés. L’opération de 25 personnes maintiendra deux bureaux à Redmond, Washington, et San Luis Obispo, Californie.

Le PDG de HaptX, Jake Rubin, a aidé à démarrer l’entreprise en 2012 à l’âge de 22 ans avec le co-fondateur Bob Crockett.

La réalité virtuelle et augmentée n’a pas encore atteint les consommateurs grand public, comme l’avaient prédit certaines startups axées sur les entreprises telles que HaptX. Les grandes entreprises technologiques telles que Facebook et Apple continuent également d’investir dans la technologie, et les investisseurs continuent de faire des paris.