Harappa veut doubler son équipe

Singh a ajouté que les deux dernières années ont mis en évidence que l’avenir de l’apprentissage réside dans la personnalisation. « En tirant parti de l’intersection de la technologie et du programme d’études, Harappa s’efforce de mener cette transformation dans la catégorie L&D indienne », a-t-elle déclaré.

Harappa, la start-up edtech qui propose des cours de compétences comportementales, a annoncé qu’elle multiplierait par deux son équipe en ajoutant près de 150 nouveaux employés au cours de l’exercice 22 dans tous les secteurs verticaux, avant les plans d’expansion stratégique. Avec un accent particulier sur l’innovation produit, 30% des nouvelles recrues seront intégrées dans les équipes d’ingénierie et de produit de Harappa.

La croissance d’Harappa a suivi une forte trajectoire ascendante au cours des neuf derniers mois et elle est en passe de devenir la première licorne indienne d’enseignement non technique. « Le talent que Harappa cherche à faire venir soutiendra ses paris B2C et renforcera sa présence B2B à travers des expériences d’apprentissage distinctes », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Ces équipes élargies seront chargées de développer des capacités à long terme pour Harappa ; mené par son leadership solide, avec des vétérans de l’industrie, dont Nilanjan Kar en tant que directeur des revenus, Mudit Shekhawat en tant que directeur de la consommation et Vipul Rathore en tant que directeur du contenu, entre autres. »

Shreyasi Singh, fondateur et PDG de Harappa, a déclaré : « La vision de Harappa et notre pédagogie unique Thrive Skills ont permis une croissance et un élan considérables à travers nos offres B2B et B2C au cours des deux dernières années. Alors que le monde évolue vers de nouveaux styles et modèles de travail, l’importance des compétences cognitives, sociales et comportementales est devenue encore plus cruciale à tous les tournants de carrière. Pour soutenir nos objectifs ambitieux et combler les lacunes de l’Inde en matière de formation professionnelle, nous prévoyons d’accélérer nos recrutements au cours de l’exercice 22 en créant encore plus de capacités en interne. »

Au fil des ans, et en particulier avec les modèles de travail hybrides de plus en plus populaires, des compétences telles que la pensée critique, la communication efficace, la résolution de problèmes et l’écoute active ont commencé à jouer un rôle dominant dans la définition de la croissance de carrière. « Ces compétences professionnelles (compétences sociales, cognitives et comportementales) sont devenues une exigence essentielle pour les professionnels, quels que soient leur secteur d’activité et leur cheminement de carrière ; c’est exactement ce que propose Harappa à travers ses expériences d’apprentissage immersives et numériques », a déclaré Singh.

