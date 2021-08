Hard Fork de Cardano Alonzo : Qu’est-ce que cela apportera et pourquoi en parle-t-on tant ?

in

Cardano, le projet en concurrence directe avec Ethereum, a récemment annoncé qu’il était sur le point d’être achevé avec la mise à niveau de Goguen ; cela, comme nous le savons bien, apportera certainement des contrats intelligents et des DApps à l’écosystème du projet. Pour être exact, la Hard Fork Alonzo Purple, la dernière des phases de Goguen, sera conclue.

Il est important de garder à l’esprit que si le fork réussit, le projet en question pourrait attirer une série d’investisseurs qui attendent toujours des solutions d’évolutivité dans Ethereum et d’autres changements. Il est donc certain qu’une augmentation extrêmement notable de son prix sera constatée au cours des prochains jours ; C’est un événement imminent, le FOMO a envahi de nombreux investisseurs, les conduisant à acheter encore plus le token ADA.

Il y a quelques semaines à peine, le jeton Cardano, ADA, se négociait en dessous de 2 $ et, à ce jour, il était proche d’atteindre 3 $, atteignant exactement 2,97 $.

À quoi s’attendre du Hard Fork Alonzo ?

Tout d’abord, rappelons que la feuille de route de Cardano est divisée en 5 phases, et la troisième d’entre elles est Goguen. Ici, ils soulignent que cette “ère” est une grande étape pour le projet, car elle pourra augmenter l’évolutivité après la mise en œuvre de contrats intelligents et la possibilité de créer des applications décentralisées.

Cela permettra également aux utilisateurs de tokeniser les applications, avec des actifs numériques fongibles ou non fongibles. Ce qui augmenterait clairement la demande de jetons de base, qui seraient les ADA.

C’est sans aucun doute la partie la plus brillante de la feuille de route ; ainsi que le plus attendu par les investisseurs et les détenteurs de Cardano (ADA). C’est pourquoi l’annonce de la date d’achèvement du Hard Fork Alonzo Purple a été si importante pour la communauté crypto.

Le Hard Fork est prévu pour le 12 septembre, a annoncé le PDG de Cardano lors d’une conférence. Cependant, il y aura plus d’aspects à considérer qui pourraient finir par alterner la date d’achèvement d’Alonzo, a-t-il noté.

Bref, c’est une mise à jour tant attendue pour les grands projets et les investisseurs à gros budget. Et cela pourrait positionner Cardano (ADA) au-dessus d’Ethereum, ce qui en ferait un leader dans le secteur DeFi.

Intégration dans la bourse japonaise Bitpoint en septembre

Concernant les autres nouvelles pertinentes pour Cardano, il convient de noter qu’il a également été annoncé il y a quelques jours que l’intégration du jeton aura lieu dans l’échange de crypto-monnaie japonais Bitpoint. Et ce ne sont pas des spéculations, puisque le CTO et co-fondateur de DcSpark a confirmé la nouvelle via son profil Twitter.

Cardano est enfin coté au Japon ! $ ADA Le Japon a des règles extrêmement strictes pour les listes d’échanges cryptographiques. Seul un petit nombre de jetons peut être répertorié au Japon, et ADA figure désormais sur cette liste ! https://t.co/n2oxPHKa36 – Sébastien Guillemot (@SebastienGllmt) 3 août 2021

Il est important de se rappeler qu’au Japon, les lois sur les échanges de crypto-monnaie sont assez strictes. Par conséquent, le fait que Cardano (ADA) puisse être acquis dans l’un des portails d’échange du pays est bénéfique pour le projet, car il sera exposé à un nouveau public désireux d’investir dans la crypto. Cela déclencherait un effet similaire à ce qui se produit avec les cryptos lorsqu’ils sont répertoriés sur Coinbase ou Binance.

De plus, un grand événement est prévu les 25 et 26 septembre : Cardano Summit 2021. Sans aucun doute, de beaux jours s’annoncent pour la crypto-monnaie.

