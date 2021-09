Hard Knock Life : comment Jay Z est passé de la misère à une richesse incalculable

Si le jeu de mots inventif et le flux incroyablement adroit de Jay ZLe premier album de gangster-fied, Reasonable Doubt, l’a établi comme l’une des jeunes stars les plus brillantes du hip-hop, le succès commercial considérable de son suivi plus flashy assisté par P-Diddy, In My Lifetime, Vol.1, a consacré le Originaire de Brooklyn comme l’un des plus grands artistes pop crossover du genre. Vous cherchez à tirer parti des points positifs des deux versions pour son troisième long-player, Vol.2 de 1998… Hard Knock Life est venu avec une esthétique de production plus dure qui a conservé les crochets pop de son prédécesseur.

Écoutez le vol. 2… Hard Knock Life sur Apple Music et Spotify.

La clé du succès de l’album était Jay-Z choix judicieux des collaborateurs. Si les crédits de production scannent maintenant comme un Who’s Who de Les grands du hip-hop des années 90, la profondeur de la qualité en dit moins sur le budget impliqué que l’œil infaillible du Jiggaman pour repérer les jeunes talents à l’aube de leur célèbre carrière.

Aux côtés d’anciens comme DJ Premier et Éric Sermon sont une jeune collection d’architectes sonores qui, collectivement, offrent un éventail revigorant de productions à la pointe de la technologie. Swizz Beatz tisse un patchwork tendu de basses profondes et de coups de synthé à signaux d’alarme compensés par des rythmes nets sur « If I Should Die », tandis que sur « Money, Cash, Hoes » (qui trouve Jay échangeant des barres lyriques avec le rappeur à venir DMX), il fournit une remarquable soupe sonique de slashs chaotiques Wurlitzer et de rythmes tranchants comme des rasoirs. Irv Gotti apporte un rebond sudiste bas sur « Can I Get A… » et un jeune Jermaine Dupri fournit à la fois les rythmes et une feuille lyrique à Jay-Z sur le « Money Ain’t A Thing ». Timbaland fournit deux exemples remarquables de ses rythmes de bégaiement de marque sur « Ni__a What, Ni__a Who (Originator 99) » et « Paper Chase ».

Sur cette collection disparate de styles de production, Jay-Z est à son meilleur, livrant des rimes habiles et ludiques marquées par un flow remarquable qui l’a confirmé comme le rappeur le plus doué du hip-hop. Dirigé par le premier single, “Hard Knock Life (Ghetto Anthem)” – qui a ingénieusement réutilisé un refrain de la vedette de Broadway Annie comme pièce maîtresse chargée de crochets d’une histoire classique de Jigga rags-to-riches – l’album, sorti le Le 29 septembre 1998, a été un succès fulgurant. Il est entré dans le palmarès Billboard 200 au n ° 1 (le premier de ses albums à le faire) et, vendu à plus de cinq millions d’exemplaires (son album le plus réussi commercialement à ce jour), a fait de Jay-Z une superstar.

Avec Vol.2… Hard Knock Life, Jay-Z a trouvé un juste milieu entre le gangstérisme de la rue et la commercialisation lourde : le véhicule parfait pour son mélange de pop et de rap. C’était un modèle qu’il exploiterait avec un énorme succès au cours des années à venir.

