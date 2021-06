Hard Rock Café UK obtient une bouée de sauvetage de la société mère américaine pour contourner les restrictions

in

ard Rock Café UK, célèbre pour avoir recouvert ses murs de souvenirs rock and roll, a obtenu une bouée de sauvetage de sa société mère américaine pour surmonter la pandémie, alors que Boris Johnson semblait prêt à retarder la fin définitive des restrictions de verrouillage.

Les comptes de la branche britannique de la chaîne emblématique, qui exploite des sites à Londres, Édimbourg, Manchester, Glasgow et Newcastle, ont déclaré avoir reçu la confirmation d’un soutien financier continu pour lui permettre de fonctionner pendant au moins les 12 prochains mois.

En outre, la firme a marqué sa confiance à long terme à Londres, prolongeant le bail de son site phare de Piccadilly jusqu’en 2037.

Les sites britanniques de Hard Rock ont ​​vu les ventes de restaurants augmenter de 23% en 2019, montrent les derniers résultats pour l’année au 31 décembre 2019.

Annonçant la prolongation du bail, les administrateurs ont écrit : “Même face à des facteurs macroéconomiques et géopolitiques difficiles ayant un impact sur l’économie mondiale du tourisme, les administrateurs pensent que la société est bien placée pour poursuivre ses récentes performances financières.”

Les patrons ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que dans un “monde post-Covid, les vacanciers américains et européens profitent probablement de la baisse des prix au Royaume-Uni en raison de meilleurs taux de change, provoquant une augmentation du tourisme qui profitera à l’industrie hôtelière”.

Cela s’est produit alors que les entreprises du secteur de l’hôtellerie étaient en haleine alors que l’on s’attendait à ce que la « journée de la liberté » prévue le 21 juin soit retardée d’un mois.

Alistair Elliott, président du groupe de l’agent immobilier Knight Frank, a déclaré: «Je pense que ce sera un coup dur pour nos centres-villes et nos communautés si le gouvernement retarde les plans pour lever les contraintes d’ouverture qui ont été prévues pour de nombreux mois maintenant.

« En l’absence de statistiques suggérant une alarme et le déploiement du vaccin faisant de si bons progrès, il semble totalement illogique de, à ce stade tardif, retarder l’ouverture de l’économie. Non seulement un retour sur le lieu de travail est attendu depuis longtemps, mais l’élan qui a commencé dans de nombreux aspects de la vie normale sera considérablement entravé juste au moment même où les mois de commerce d’été cruciaux commencent, en particulier pour tous dans la nourriture, les boissons et l’hospitalité. secteurs.

« Un tel retard sera, je pense, catastrophique pour de nombreuses entreprises dans ces domaines. »