Hard sell : Ventes simplifiées pour PME, startups

Plateforme de croissance des ventes basée sur l’IA Sales Simplify regroupe plus de 100 utilisateurs au cours de sa première semaine d’exploitation

À une époque où la croissance des ventes est un paramètre essentiel pour la survie, un logiciel de vente dédié, convivial, basé sur l’IA et le machine learning a été lancé pour les PME et les startups. Sales Simplify promet de convertir les prospects jusqu’à 300 % avec sa solution tout-en-un hautes performances conçue spécialement pour les équipes de vente. Depuis que le logiciel d’automatisation des ventes a été dévoilé, la plate-forme a conquis plus de 100 clients avec plus de 300 entreprises dans le monde entier au cours de la première semaine de son lancement. Le logiciel permet de créer des pipelines en quelques minutes, de planifier les suivis, les tâches, les appels, les e-mails et se synchronise facilement avec le calendrier de l’utilisateur. On peut également suivre toutes les tâches, événements, réunions et activités en un seul endroit grâce à ce logiciel.

« Un processus de vente se compose de plusieurs étapes, depuis l’obtention d’un prospect jusqu’à sa conversion. Cependant, tout ce travail colossal à gérer et à suivre par l’équipe commerciale sans aucune erreur devient fastidieux et chronophage. Nous avons construit un outil super intuitif pour simplifier la gestion de vos clients, vos processus de vente, vos activités et vos tâches, avec des fonctionnalités simples. Vous devez faire vos adieux aux feuilles de calcul et aux outils complexes, tirer parti de notre logiciel de vente basé sur l’IA et le ML, Sales Simplify, pour réduire la prospection et les transactions gagnantes. L’enregistrement de plus de 100 utilisateurs dans les sept jours suivant son lancement témoigne de notre plate-forme hautement sécurisée et conviviale », a déclaré Prem Saini, fondateur et PDG de Sales Simplify.

À une époque où le vol de données est devenu un problème sérieux pour les organisations, Sales Simplify protège les données et la confidentialité. L’utilisateur peut avoir une transparence et une sécurité totales avec l’utilisation des données. Sa solution de support client omnicanal permet de gérer des équipes à distance et de résoudre plus rapidement les problèmes de vente. Il permet de collaborer avec plusieurs membres de l’équipe à tout moment et n’importe où avec des données bien structurées disponibles en un clic.

Selon Saini, ce logiciel est le meilleur pour les startups, les indépendants, les PME et les équipes de vente qui souhaitent économiser leur temps et leur argent et convertir un maximum de prospects en ventes réelles.

