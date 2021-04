Hardaway Jr se déguise en Doncic

D’une part, les Mavericks avaient l’alibi du calendrier, extrême en cette saison pandémique, et des pertes qu’il cause: cette fois, ils ont joué sans Luka Doncic, en raison de problèmes de coude qu’il traînait depuis des jours, et sans Dorian Finney-Smith. Deux partants, y compris le joueur de la franchise, et la deuxième étoile en dessous des minimums: Kristaps Porzingis semblait limité par le problème de cheville qui l’avait éloigné et a fini par aller à cause de la douleur… dans un genou. Un cadre. Le Letton est resté à 11 points et 1 rebond en seulement 21 minutes.

Mais d’autre part, le rival était les Detroit Pistons, l’une des pires équipes de la NBA (maintenant 19-44) et un avec son esprit déjà fixé sur ses options pour le prochain projet (très juteux) et sur le développement de son jeune talent. Sans leur star, Jerami Grant, le quintette de Dwane Casey se composait de Killian Hayes (meneur recrue de 19 ans), du vétéran Josh Jackon (24), de l’attaquant recrue Saddiq Bey (22), de l’attaquant de deuxième année Sekou Doumbouya (20) et de la recrue. centre Isaiah Stewart (19).

Alors tout était possible: et tout était en l’air dans un match que les Mavs ont finalement remporté à MoTown (105-115) et qui, bien que précaire en termes de personnel, est transcendant. Avec cinq victoires en six matchs, les Texans ont un dossier de 35-27, prennent un match complet avant le septième (certains Blazers qui sont les premiers du jeu en: 34-28) et Ils placent l’un des Lakers (36-26) dans une chasse qui s’est accéléré avec le double duel contre les Anges du week-end et qui peut décider (on verra combien de gaz les Blazers ont laissé) la cinquième place de la Conférence Ouest. Cerise possible sur le gâteau pour les Mavs, qui tentent en fait d’éviter ce jeu dangereux dans lequel vous jouez votre ticket éliminatoire sur une carte. Avec un calendrier a priori très favorable, ils arrivent très bien placés au sprint final.

Sans Doncic et avec un Porzingis bas, c’était la nuit de Tim Hardaway Jr, qui a joué devant son père (le rappelé Tim Hardaway) et au Michigan, où il a brillé dans sa scène universitaire avec les Wolverines (2010-13). Hardaway a battu son record de carrière: 43 points (contre 39) avec une fabuleuse ligne de tir: 13/23, 6/10 sur 3s, 10/10 sur lancers francs. Et, surtout, il est apparu lorsque les choses se compliquaient. Sans Porzingis, les Mavs traînaient au quatrième quart: 94-92 avec 5:48 à faire. Dans les 5 prochaines minutes (presque: 4:44 en fait), Hardaway a marqué 17 points d’affilée pour assurer la victoire, dont deux manches de trois lancers francs consécutifs (il a fait les six) et un dernier triple pour mettre le 105-109 à 64 secondes de la fin.

Une formidable séquence de l’attaquant qui a sauvé quelques Mavs qui n’avaient presque rien défendu et avaient permis à de nombreux paniers pénétrants des Pistons, qui n’avaient guère besoin de battre leur défenseur en tête-à-tête pour ne plus trouver d’opposition au panier. Mais les gars de Casey ont commis des erreurs, y compris un mauvais 23/34 aux lancers francs des Mavs 22/23. Et ils se sont retrouvés sans victoire, ce qui n’est pas important pour eux en ce moment. Hayes a donné 11 passes décisives, Bey (un bon attaquant) a marqué 18 points et attrapé 8 rebonds, Stewart (un centre prometteur) est passé à 20 + 10, Doumbouya a mis 14 points et Frank Jackson encore 20 + 10 sur le banc.

Sur les Mavs, en dehors de Hardaway, accompagnement des gardes: 15 points de Trey Burke, 10 de Josh Richardson et 13 avec 4 passes décisives de Jalen Brunson, toujours fiable. Une belle victoire avant d’accueillir samedi les dangereux Wizards de Russell Westbrook et Bradley Beal. Un rival de plus haut niveau et avec une meilleure dynamique … mais avec Luka Doncic de retour, c’est supposé.