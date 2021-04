Hardaway Jr. sort en l’absence de Doncic pour donner la victoire aux Mavericks

30/04/2021 à 09h07 CEST

L’avant-garde Tim Hardaway Jr. a marqué 42 points, sa meilleure note en tant que professionnel, et a été la grande figure des Dallas Mavericks qui a surmonté la perte du meneur vedette, le Slovène Luka Doncic, et a battu les Detroit Pistons 105-115 à domicile.

L’escorte Trey Burke a ajouté 15 points pour Dallas, ils ont avancé d’un match devant Portland pour le n ° 6 de la Conférence Ouest et se sont consolidés en tête de la Division Sud-Ouest.

Doncic a raté le match en raison d’un problème au coude gauche, et les Pistons n’avaient pas non plus leur meilleur buteur, l’attaquant Jerami Grant.

Le jeu était serré jusqu’à la dernière minute. Hardaway Jr. a marqué 17 points consécutifs au cours d’une partie du quatrième quart, sous-titrant cette course avec un 3 points avec 1:05 à jouer qui a mis les Mavericks en avance de 105-109.

Pendant ce tronçon, Detroit a également commis une faute sur Hardaway Jr. à deux reprises. en tirant un triple, et a fait tous ses lancers francs.

Le précédent record de Hardaway Jr.était de 39 points, établi en 2018. Lui et Burke avaient l’air très à l’aise à Detroit, non loin de l’endroit où ils jouaient au basket-ball universitaire dans le Michigan. Les 23 tentatives de placement de Hardaway Jr. ont été un record de la saison.

La base Jalen Brunson a marqué 13 points en tant que deuxième meilleur buteur des Mavericks (35-27), qui ont remporté le deuxième match consécutif et le cinquième des six derniers matchs.

Les Mavericks, en plus de la perte de Doncic, leur meilleur buteur, l’attaquant de puissance Dorian Finney-Smith (jambe gauche) n’a pas non plus pu jouer.

Mais le pivot letton Kristaps Porzingis (cheville gauche) et l’attaquant de tir Josh Richardson (ischio-jambiers droit) Ils ont pu le faire et ont terminé le match avec la contribution de 11 et 10 points, respectivement.

Le centre recrue Isaiah Stewart avec un double-double de 20 points et 10 rebonds, ainsi que le gardien de réserve Frank Johnson, qui a également marqué 20 points, ont été les meilleurs des Pistons (19-44) qui ont le pire bilan de la Conférence Est. .

Une autre recrue, l’attaquant Saddiq Bey a marqué 18 points, attrapé huit balles sous les cerceaux et a donné trois passes en tant que troisième meilleur buteur des Pistons.

Alors que l’attaquant français Sekou Doumbouya atteint 14 points.