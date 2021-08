in

Bill Simmons et Van Lathan de The Ringer recherchent simplement les Bulls pour couvrir la diffusion alors qu’ils revoient le drame sportif de 2001, Hardball, avec Keanu Reeves, Diane Lane et John Hawkes.

Producteur : Craig Horlbeck

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS