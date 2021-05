Hardeep Singh Puri scolarise Delhi CM sur le nouveau tweet de la souche COVID-19; Singapour réfute sa demande

Le BJP a allégué que le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, ne vérifie pas les faits avant de parler.

Il semble que le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, ait tweeté à la hâte au sujet de la nouvelle souche COVID-19 qui aurait été trouvée à Singapour. Kejriwal a déclaré hier qu’une nouvelle souche de COVID-19 trouvée à Singapour serait extrêmement dangereuse pour les enfants et qu’elle pourrait entraîner une troisième vague en Inde. Il a ensuite appelé le gouvernement central à annuler immédiatement les services aériens avec Singapour et à travailler en priorité pour rendre les options de vaccins disponibles pour les enfants.

Cependant, son tweet a attiré une réponse de quartiers inattendus. Le ministre de l’Aviation civile de l’Union, Hardeep Singh Puri, l’a formé aux services aériens entre les deux nations. «Kejriwal ji, les vols internationaux sont interdits depuis mars 2020. Nous n’avons même pas de bulle d’air avec Singapour. Seuls quelques vols Vande Bharat sont opérés entre les deux nations pour ramener les Indiens piégés là-bas. Ce sont les nôtres. Nous avons toujours un œil sur la situation et toutes les précautions sont prises », a tweeté Purin en hindi.

केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है। बस कुछ वन्दे भारत उड़ानों से हम वहाँ फँसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं। फिर भी स्थिति पर हमारी नज़र है। सभी सावधानियाँ बरती जा रही हैं। pic.twitter.com/wOZMX0Q5CK – Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) 18 mai 2021

Même l’ambassade de Singapour en Inde a répondu au tweet de Kejriwal et réfuté les affirmations de Kejriwal. «Il n’y a aucune vérité dans l’affirmation qu’il existe une nouvelle souche COVID à Singapour. Les tests phylogénétiques ont montré que la variante B.1.617.2 est la souche la plus répandue dans de nombreux cas de COVID, y compris chez les enfants, ces dernières semaines à Singapour », a déclaré la mission de Singapour en Inde.

Il n’y a aucune vérité dans l’affirmation qu’il existe une nouvelle souche COVID à Singapour. Les tests phylogénétiques ont montré que la variante B.1.617.2 est la souche la plus répandue dans de nombreux cas de COVID, y compris chez les enfants, ces dernières semaines à Singapour. Vyj7gyyzvJ – Singapour en Inde (@SGinIndia) 18 mai 2021

Le BJP a allégué que le ministre en chef de Delhi ne vérifie pas les faits avant de parler. Le porte-parole du BJP de Delhi, Praveen Shankar Kapoor, a déclaré dans un tweet que Kejriwal avait invité la communauté internationale à insulter en faisant de telles déclarations.

Le président du Congrès de Delhi, Anil Kumar, a déclaré dans un communiqué que le CM tentait de se soustraire à sa propre responsabilité sur la manière de contrer une nouvelle variante singapourienne du virus Covid comme une habitude.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières nouvelles et mises à jour de Biz.