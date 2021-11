Hardee’s ramène l’élément de menu préféré des fans, mais uniquement dans une zone

Le menu du Hardee est de plus en plus savoureux. La chaîne de restauration rapide bien-aimée, connue pour ses biscuits et ses hamburgers épais, est sur le point de régaler les fans d’une ville avec le retour de l’un de ses plats les plus appréciés : la poitrine fumée. La gamme complète de Smoked Brisket – le Smoked Brisket & Cheddar Angus Thickburger, le Smoked Brisket Breakfast Burrito et le Smoked Brisket Biscuit – devrait être disponible dans une ville du Tennessee jusqu’à la fin de l’année.

Chew Boom a confirmé le retour de la gamme Smoked Brisket plus tôt en novembre. Le premier sur la gamme alléchante est le Smoked Brisket & Cheddar Angus Thickburger, qui pour le prix de seulement 5,99 $, comprend une galette de bœuf Angus d’un tiers de livre grillée sur une flamme nue qui est ensuite garnie de poitrine fumée tranchée, de fromage cheddar fumé , oignon rouge, cornichons et sauce BBQ servis sur un pain aux pommes de terre grillées. Le Smoked Brisket Biscuit, quant à lui, est décrit comme « un classique à base de biscuits à gratter, garni de poitrine fumée en tranches, de fromage cheddar fumé et d’un œuf au plat frais concassé ». Il est livré avec un prix suggéré de 3,99 $. Le dernier plat de la gamme, le Smoked Brisket Breakfast Burrito, comprend de la poitrine fumée en tranches, du cheddar fumé, des œufs croustillants Hash Rounds pliés et du cheddar râpé, le tout enveloppé dans une tortilla de farine chaude et a un prix suggéré de 4,49 $.

Hardee’s teste une nouvelle gamme de poitrines fumées à Nashville, Tennessee – Chew Boom https://t.co/RwFY2nDWA0 – Podcast frais et non cuits (@freshuncooked) 11 novembre 2021

Cependant, mettre la main sur la délicieuse gamme ne sera pas facile, car elle est actuellement proposée dans certains sites de test à Nashville, Tennessee. Cela signifie que les fans devront soit se rendre à Music City pour passer leur commande, soit attendre que la ligne de poitrine fumée fasse, espérons-le, ses débuts à l’échelle nationale, ce que Hardee n’a pas encore confirmé se produira.

Le test intervient alors que la poitrine fumée est sur le point de quitter le menu d’un restaurant de restauration rapide concurrent. Le PDG de Chipotle, Brian Niccol, a confirmé lors d’un appel avec des analystes financiers fin octobre que la promotion de la poitrine fumée du restaurant prendrait fin en novembre, a confirmé CNN. La poitrine fumée avait été introduite en novembre 2020 en tant qu’élément de test et en utilisant le « processus étape » de l’entreprise dans plus de 60 restaurants de l’Ohio et de la Californie. Alors que la poitrine fumée disparaît, Niccol a déclaré que Chipotle « fera probablement à nouveau de la poitrine à un moment donné dans le futur ».

La gamme Hardee’s Smoked Brisket se compose du Smoked Brisket Breakfast Burrito, du Smoked Brisket & Cheddar Angus Thickburger et du Smoked Brisket Biscuit. Les trois éléments de menu sont disponibles dès maintenant pour des tests dans certains magasins Hardee à Nashville, Tennessee. Il reste à voir si les fans ailleurs auront la chance d’essayer la programmation.