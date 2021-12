Hardee’s ramène une option de menu «vraiment grande» qui devrait garder les fans bourrés

Le menu du Hardee vient de recevoir un gros ajout. La chaîne de restauration rapide a officiellement renvoyé le Really Big Hardee à son menu à l’échelle nationale, bien que les fans qui espèrent mordre à pleines dents dans cet élément de menu monstrueux et appétissant fassent mieux d’agir rapidement, car il ne revient que pour une durée limitée.

Le Really Big Hardee est une version plus large du menu principal, le Big Hardee, qui comprend deux galettes de bœuf grillées au charbon, la sauce classique Hardee, deux tranches de fromage américain fondu et de la laitue. Le Really Big Hardee, quant à lui, est surnommé par la chaîne comme « une toute nouvelle option, plus grande et plus audacieuse ». L’énorme hamburger comprend trois galettes de bœuf grillées au charbon de bois, du fromage américain, de la laitue et la sauce classique de Hardee, le tout pris en sandwich entre un petit pain grillé aux graines.

Le Really Big Hardee a fait ses débuts en février de cette année, selon Chew Boom, bien qu’il ait existé auparavant sous un nom différent. Dans l’espoir de faire concurrence à ses concurrents de la restauration rapide, Hardee’s a introduit en 1995 le Big Hardee. Le sandwich était censé être un concurrent du Big Mac et du Whopper, et se vantait à l’époque de deux très grandes galettes de bœuf carrées avec 66% de bœuf de plus que le Big Mac et 33% de bœuf de plus que le Whopper. Le hamburger n’était qu’un article à durée limitée, et lorsqu’il est revenu en 2009, il a subi quelques changements qui l’ont fait ressembler davantage au Really Big Hardee de 2021. La version 2009 du hamburger, encore surnommée le Big Hardee, trois galettes de bœuf standard. Il a maintenu cette structure pour ses retours en 2011 et 2013, bien qu’il ait ensuite été réduit à seulement deux galettes de bœuf.

Le Really Big Hardee n’est que le dernier élément à rejoindre le menu de Hardee cette année. En mai, Hardee’s et sa marque sœur Carl’s Jr. ont lancé une gamme de sandwichs au poulet pané à la main qui comprenait le sandwich au poulet pané à la main, le sandwich au poulet pané à la main et aux gaufres et le biscuit au poulet pané à la main Hardee’s. En août, la chaîne de restauration rapide a introduit les French Toast Dips.

Hardee’s a également testé plusieurs nouveaux éléments de menu, notamment le biscuit au bacon confit avec œuf frit, le bacon confit Angus Thickburger et le pack de collations au bacon confit, qui ont été testés dans certaines villes de Californie, de l’Illinois et de l’Alabama au cours de l’été. Bien qu’il reste à voir si les articles de test des chaînes seront diffusés dans tout le pays, les clients de Hardee peuvent désormais commander le Really Big Hardee dans les magasins Hardee participants pour une durée limitée.