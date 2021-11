Harden a démontré un peloton d’exécution après une faute offensive

Le joueur des Brooklyn Nets, James durcir exécution démontrée après une faute offensive dans le NBA.

La superstar des Brooklyn Nets, James Harden, était mécontente d’une faute. La superstar conduisait contre Lonzo Ball et a accroché son bras gauche et a été pénalisé pour la faute offensive. Les Chicago Bulls et les Nets s’affrontent. Cela pourrait être une série éliminatoire possible dans la Conférence Est.

Harden ne pouvait pas croire qu’il avait été appelé pour cette faute offensive après avoir accroché le bras de Lonzo. pic.twitter.com/VKy1Ba4mVo – Steph Noh (@StephNoh) 9 novembre 2021

Harden semblait très frustré après l’appel, car il n’était pas d’accord avec elle. Il n’y avait pas grand-chose à discuter si vous êtes Harden, car il était clair qu’il avait accroché son bras contre Lonzo Ball et que l’arbitre avait pris la bonne décision.

Harden a eu du mal avec ces appels toute la saison. Ses chiffres sont les plus bas de la majeure partie de sa carrière. Harden n’a qu’une moyenne de 18,7 points par match. Il ne tire que 40% sur le terrain.

James Harden a vraiment besoin de comprendre ces nouvelles règles. S’il ne le fait pas, les Nets ne gagneront pas de titre NBA. Pour que les Nets gagnent, ils auront besoin de Harden pour jouer au niveau MVP et pour le moment, il ne joue même pas comme un All-Star. Les choses vont devenir intéressantes dans la Conférence Est. Si les Nets ne font pas jouer Harden du mieux qu’il peut, ils auront une autre année décevante dans l’Est.

La NBA a pris la décision d’éliminer ces appels et c’est exactement ce qu’elle fait. Le produit qu’ils offrent au monde est bien meilleur que ce qui a été vu les années précédentes avec tous les appâts offensifs.