Harden, avec 44 points, mène le show NBA et Tatum a fait taire Antetokounmpo

27/03/2021 à 12:51 CET

La figure de l’escorte James Harden s’est à nouveau distingué en tant que grand protagoniste de la NBA dans lequel la puissance en avant Jayson Tatum il a remporté le duel individuel contre le Grec Giannis Antetokunmpo et les Boston Celtics a mis fin à la séquence triomphante de la Bucks de Milwaukee.

Alors que le reste des équipes favorites visait la victoire, dirigé par l’Utah Jazz, qui consolident leur statut de leader de la ligue.

Harden a marqué 44 points et s’est rapproché du triple-double avec le filets de Brooklyn, qui a battu à domicile 111-113 le Pistons de Detroit.

En 42 minutes de jeu, Harden a ajouté 14 rebonds et huit passes en tant que chef offensif des Nets (31-15), qui restent deuxième dans la Division Atlantique et dans la Conférence Est.

Réserve de puissance à terme Blake Griffin, qui a fait ses débuts avec les Nets, a récolté 17 points et trois rebonds contre son ancienne équipe, qui lui a dédié une vidéo hommage à son retour à Detroit.

Brooklyn est revenu jouer sans leurs stars, l’attaquant Kevin Durant (tension aux ischio-jambiers gauche) et la base Kyrie Irving (raisons personnelles).

Tatum a marqué 34 points, le meneur Marcus Smart en a eu 23 et les Celtics ont battu Milwaukee sur la route 114-122, ce qui a vu la fin de la séquence de huit victoires consécutives, la meilleure qui soit en NBA.

Pour le deuxième match consécutif, les Celtics ont tenu Antetokounmpo, qui ne pouvait contribuer que 16 points, bien en dessous de sa moyenne de 28,6.

L’escorte Donovan Mitchell Il avait 35 points en tant que meilleur buteur du Jazz, qui a battu les Memphis Grizzlies 117-114.

Les Jazz ont affiché leur dix-huitième victoire consécutive à domicile, laissant leur fiche globale de 33-11 et 18-2 en tant qu’équipe à domicile, toutes deux les meilleures de la ligue.

Le pivot des Bahamas DeAndre Ayton Il a récolté 19 points, neuf rebonds et deux blocs en tant que leader de l’attaque équilibrée des Phoenix Suns qui a battu les Raptors de Toronto 100-104 sur la route et est revenu sur la voie de la victoire.

Avec une course de 100-102 et 2,2 secondes à faire, le garde de tir hispanique Devin Booker il a marqué les deux derniers coups personnels du match et assuré la victoire des Suns (30-14), qui suivent les leaders de la division Pacifique et deuxième de la Conférence Ouest.

L’avant-garde de réserve Malik Monk il avait 32 points en tant que leader des Charlotte Hornets, qui ont battu le Miami Heat 110-105, dans un duel pour la direction de la division sud-est.

La victoire, la troisième consécutive, permet aux Hornets de placer leur marque à 23-21, ce qui les consolide en tant que leaders et prend également la tête de la série de trois matchs entre les deux équipes.

Le pivot serbe Nikola Jokic Il avait 37 points et neuf rebonds qui l’ont placé devant les Denver Nuggets dans le match qu’ils ont remporté 108-113 contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Avec la victoire, les Nuggets ont amélioré leur record général à 27-18 jusqu’à présent en championnat et 15-9 sur la route.

Pour les Pélicans (19-25), le meilleur buteur était l’attaquant Zion Williamson avec un double-double de 39 points, 10 rebonds, cinq passes, une récupération de balle et deux blocs, qui au final n’ont pas été récompensés.

L’avant-garde Norman Powell Il a fait ses débuts avec sa nouvelle équipe, les Portland Trail Blazers et avec 22 points, il les a aidés à gagner sur la route 105-112 pour le renouvellement d’Orlando Magic, malgré l’absence du meneur All-Star. Damian Lillard, blessée.

Près de Powell, qui a été acquis hier, jeudi, des Raptors de Toronto, le garde de tir CJ McCollum Il a également contribué 22 points supplémentaires qui ont ajouté à la victoire des Trail Blazers (27-18), qui continuent de partager la deuxième place dans la division du Nord-Ouest et la cinquième de la Conférence Ouest avec les Nuggets.

Pouvoir en avant John Collins Il a eu un double-double meilleur en carrière de 38 points et 12 rebonds pour les Hawks d’Atlanta, qui ont battu les Golden State Warriors 108-124 sur la route.

Les Hawks, qui avaient perdu deux matchs de suite, ont gagné à Golden State pour la première fois en huit tentatives depuis une victoire 79-95 le 25 février 2011.

Le pivot de réserve Montrezl Harrell (24 points et 10 rebonds) a gardé son excellent travail individuel une nuit de plus et cette fois, il a eu la récompense de permettre aux Lakers de Los Angeles de battre les Cleveland Cavaliers 100-86 et de briser une séquence de quatre défaites consécutives.

La puissance lituanienne en avant Domantas Sabonis Il a réalisé un double-double de 22 points et 15 rebonds avec les Indiana Pacers, qui ont surpris les Dallas Mavericks 94-109, qui ont joué sans le meneur slovène. Luka doncic, et a brisé une séquence de trois victoires consécutives.

Le pivot dominicain américain Villes de Karl-Anthony Il a également contribué un double-double de 29 points, 16 rebonds avec huit passes et les Timberwolves du Minnesota ont battu les Houston Rockets 107-101 dans un duel d’équipes avec les pires records de la ligue.