Harden bad, Nets bad : « Ouais, Kyrie Irving nous manque »

Suivez le drame sur Brooklyn Nets. Pas un jour sans problème, sans choses à se dire. Les victoires et les défaites continuent d’alterner pour une équipe (2-3 maintenant) à des années-lumière d’où elle devra être à l’arrivée des playoffs 2021, encore très loin (pour le compte qui les amène). Une équipe qui s’enfonce dans les secondes parties, qui tombe sous son propre poids, qui n’a aucune consistance. Contre lequel les rivaux n’ont (ce n’est pas peu, bien sûr) à affronter les formidables séquences de Kevin Durant, patientent pour le moment. Car le moment arrive. ET plus si ce rival est Miami Heat : 42-57 en seconde mi-temps et 93-106 en finale pour une équipe qui a actuellement autant ou plus de raisons que quiconque de se sentir comme la meilleure équipe de l’Est. Se sentir aussi favori que n’importe qui sur le ring.

Les Nets ne seront pas ce que nous pensions qu’ils pourraient être si Kyrie Irving ne les rejoignait jamais et si, en plus, James Harden est au niveau mondain où il se trouve en ce moment. Lourd dans les jambes, lent dans les réflexes, follement inconstant comme buteur et plus dispersé que d’habitude comme passeur. Prenant très peu de lancers francs à cause des nouvelles règles et parce que ses pénétrations sont désormais plombées, prévisibles. Il le dit, qui s’excuse : « En ce moment, et regardez ce que je voudrais, je ne peux pas marquer 30 ou 40 points à chaque match. Avant la saison je ne pouvais pas jouer, me préparer sur le court, tout était rééducation après ma blessure. J’y vais petit à petit, je dois juste continuer à me battre. « Kevin Durant, quant à lui, évite les drames, fait l’éloge de la défense de son équipe et n’échappe pas au thème central de ces dernières semaines : »Je sais ce que tu veux que je dise. Et oui, Kyrie nous manque. C’est comme ça. fait partie de cette équipe« .

Le problème pour les Nets, c’est que toutes ses misères actuelles sont surtout exposées s’il les visite. La machine infernale de Spoelstra, certains Heat qui après leur dérapage la saison dernière s’y sont mis. Et ça se voit : PJ Tucker et Kyle Lowry s’emboîtent comme un gant, Tyler Herro s’est levé, Jimmy Butler et Bam Adebayo sont bien mieux accompagnés et, dit-on, cette équipe peut finir par être aussi bonne que n’importe qui. Au moins si dur. A Brooklyn, ils ont toujours géré les petits détails, pour résister quand Durant et Harden faisaient rage (51-49 à la mi-temps) et pour s’échapper plus tard, avec la continuité que leur rival n’a pas. Et la dureté : 34-48 dans la peinture, 4-31 dans les points de la deuxième chance, 42-62 dans les rebonds. Le Heat a attrapé 17 points en attaque et a obtenu 31 points à partir de là. Fulminant : Tucker a ajouté 15 points et 7 sacs, Butler 17 + 14 avec 7 passes et 4 interceptions, Lowry 9 + 6 + 9, Herro et Dedmon 14 points chacun… Trop maintenant pour un Nets dans lequel LaMarcus Aldridge et Blake Griffin semblent très vétérans (ils le sont) et dans lequel Mills alterne journées meurtrières et horribles (1/9 cette fois), Durant fait ce qu’il peut (25 + 11) et Harden laisse un énorme sentiment d’être, pour l’instant, un joueur sous-performant : 14 + 7 + 7, 4/12 aux tirs et seulement 3 lancers francs tirés.

MILWAUKEE BUCKS 108-MIN. LOUPS DU BOIS 113

Si les filets ne carburent pas les Bucks ne sont pas non plus à tirer des roquettes. Après leur match d’ouverture contre Brooklyn, le champion a perdu deux des quatre prochains matchs, le dernier à domicile (108-113) contre les Wolves émergents, qui veulent se qualifier pour les séries éliminatoires de l’Ouest. Ou au moins le combattre. Et qu’ils ont entamé le parcours (3-1 désormais) avec la bonne inertie qu’ils ont traînée après l’arrivée de Chris Finch sur le banc. Les Bucks peuvent tenir les blessés : DiVincenzo, Portis, Holiday et un Brook Lopez dont l’absence se montre beaucoup dans les zones. C’est quelque chose, au moins. Et à leur combat : dans une soirée qui allait s’arrêter aux noirs (34-44 au premier quart, 79-94 à la fin du troisième) ils ont resserré à 108-110 à 9 secondes de la fin. Mais Anthony Edwards n’a pas secoué son pouls sur les lancers francs.

Edward a terminé avec 25 points et 7 rebonds. Des villes avec 25 et 5 passes décisives et un D’Angelo Russell enfin brillant avec 29 + 5 + 6. Le reste a été l’œuvre des Vanderbilt, McDaniels, Reid, Beverley… Les Wolves ont de la cohésion, un plan et du talent. Ce 3-1 n’est donc pas un hasard. Dans les Bucks, dans un jour à oublier, Giannis Antetokounmpo a poussé aussi loin qu’il a pu : 40 points, 16 rebonds, 7 passes décisives. Mais Khris Middleton n’était pas à son meilleur (16 points, 1/8 sur 3 points). Ce n’était pas le jour du champion.

SOLEIL PHOENIX 107-SAC. ROIS 110

Si les Bucks ont une excuse et des raisons d’être calmes, le départ de l’autre finaliste, le champion de l’Occident, est bien pire. Les Suns, qui n’ont battu que les Lakers (en battant) ont un dossier de 1-3 après avoir chuté à domicile contre les Kings de Sacramento (107-110), qui partent en trombe (2-2). Les Californiens étaient meilleurs, ils méritaient de gagner… et ils étaient sur le point de perdre. Son 85-98 au milieu du quatrième quart est devenu un 107-107 après une charge menée par Devin Booker., qui a servi de base au retour et a servi à Bridges l’alley oop de la cravate. Booker lui-même avait un tir pour dépasser son équipe, mais (forcé) a raté avec moins de cinq secondes à faire. Lors de la dernière attaque, Fox a trouvé Harrison Barnes sur la touche, qui a marqué un formidable triple contre Booker lui-même.. Jeu terminé.

Les rois le méritaient mieux. Avec le travail de Holmes, Haliburton, Mitchell et un grand Barnes (22 points, 9 rebonds, 4 passes décisives). Fox a terminé avec 18 points et 9 passes et Hield avec 26 et un 7/11 sur 3 secondes. Aux soleils, très peu de Chris Paul (1/10 aux tirs), presque aucun du banc (Saric est raté), 31 + 6 + 8 de Booker et 21 + 21 de DeAndre Ayton, que son équipe oublie systématiquement dans les derniers quarts. Les Suns n’ont aucune raison de paniquer, pas encore. Mais ils sont loin d’où leur niveau devrait être.

BLAZERS DE SENTIER 116-MEMPHIS GRIZZLIES 96

Les Blazers n’ont pas de terrain d’entente : 2-2 avec des pertes désastreuses et des victoires en vrac. Les Grizzlies, malgré leurs bons sentiments, sont également 2-2, battus en tournée dans l’Ouest : ils ont commandé en première mi-temps sans s’échapper (51-57 à la mi-temps) et ont disparu en seconde mi-temps, comme un Damian Lillard qui avait été horrible jusque-là, il s’est connecté de l’extérieur. Vu et pas vu, un match à égalité et subi est devenu une promenade (+26 à domicile d’avantage maximum) au milieu d’une tonne de revirements de l’équipe du Tennessee.

Lillard est encore loin d’être à son meilleur, mais au moins il est arrivé à l’heure: 20 points, 10 passes décisives et 4/11 en triples, deux de suite au troisième quart-temps, en pleine réaction de son équipe. McCollum (25 points) et Nurkic (17 avec 8 rebonds) mettent le reste à côté une brillante Anfernee Simons en début de saison (17 points). Chez les Grizzlies, 17 + 9 + 10 d’un Ja Morant pas super cette fois et 19 points de Desmond Bane. Mais très peu des autres.