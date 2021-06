Harden, Durant et Irving, bien sûr qu’ils peuvent donner beaucoup plus sur le terrain

02/06/2021 à 6h38 CEST

Les Brooklyn Nets sont déjà en demi-finale de la Conférence Est après avoir éliminé les Boston Celtics 4-1 au meilleur des sept, et tout cela grâce à l’excellent travail qu’ils ont accompli. le “Big Three” du garde James Harden, de l’attaquant Kevin Durant et du meneur Kyrie Irving, qui ont pu jouer les cinq matchs ensemble et ont montré tout leur potentiel. Avant l’arrivée des séries éliminatoires, ils pouvaient à peine être pendant la seconde moitié de la saison régulière huit matchs ensemble, car des problèmes de blessures et des infections à Covid-19 l’ont empêché, ce qui a laissé la question de savoir à quel point les Nets pourraient être bons avec les trois joueurs All-Star en plein essor.

Une partie de cette réponse a été donnée lors des cinq matchs disputés contre les Celtics, qui ont dominé, à l’exception du troisième, dans lequel Irving n’était pas bien, et l’attaquant Jayson Tatum, avec 50 points, a été magistral avec l’équipe de Boston. Mais le reste du chemin, à la fois Harden, qui était la grande figure du cinquième match remporté par les Nets par 123-109 ce soir, comme Irving dans le quatrième et Durant dans les deux premiers, sa contribution a été décisive.

“Nous n’étions même pas encore inquiets pour la course aux séries éliminatoires, nous avons juste nous étions heureux d’être ensemble sur le court“Harden a commenté.” C’est donc formidable de mettre fin à une série et comme je l’ai dit, nous prendrons un jour de congé demain et récupérerons et nous préparerons pour une équipe difficile de Milwaukee (Bucks). “Harden était le grand homme de la match en obtenant son premier triple-double en séries éliminatoires (34 points, 10 rebonds, 10 passes décisives) avec Brooklyn, le onzième de l’histoire de l’équipe, qui en comptait 10 et tous réalisés par l’ancien joueur de but Jason Kid. dans les matchs contre les Celtics à quel point nous sommes dangereux avec notre jeu et les 104 points du quatrième match l’ont montré », a déclaré Harden.

Pour sa part, Irving, qui a contribué 25 points au cinquième match en tant que deuxième meilleur buteur, a répété qu’être à trois ensemble est quelque chose de très spécial, mais que cela ne garantit rien non plus, mais qu’il faut sortir du terrain et combattre à chaque match.

Durant, qui a marqué 24 points, en tant que troisième meilleur buteur des Nets, qui a atteint les demi-finales de la Conférence Est pour la première fois depuis 2014, a averti que ils ont encore beaucoup de travail devant eux et encore plus lorsque le prochain adversaire est les Bucks, qui ont terminé troisièmes au cours de la saison régulière, et ont la superstar grecque, l’attaquant Giannis Antetokoumpo, sur la liste. Durant a insisté sur le fait que ce qui est présenté aux Nets lors du prochain match nul n’est pas seulement de surmonter le match nul, mais de le faire contre un grand rival avec un joueur exceptionnel qui transforme le duel en un grand défi sportif.