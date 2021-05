Harden, Durant et Irving ont juste besoin d’un coup de pouce

Le big-three est là. Après avoir joué à cache-cache tout au long de la saison régulière, il arrive avec tout son arsenal pour le moment de vérité, pour l’heure du jugement final … pour tout ce qui est venu. Mais il est difficile pour lui d’être vu, cela ne fait aucun doute; littéralement et métaphoriquement parlant. Maintenant tu me vois, maintenant tu ne me vois pas, aussi pendant les réunions. Lors de son premier match éliminatoire, il a mis du temps à faire une apparition solennelle. Il avait été sur la piste depuis le début, mais pas dans l’âme. À la mi-temps, Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, dans un tableau d’attaque facile à lire, n’ont pas réussi à convertir les tirs à longue distance (0 sur 11); en fin de partie, et avec seulement deux moments d’effervescence offensive, 32 points et 12 rebonds pour le premier, 29 et 6 pour le deuxième et 21 + 9 + 4, avec 4 interceptions, pour le troisième. Accélération et nouveau compte à imposer à quelques fiers Celtics, comme leur essence l’exige, mais qui ont été cruellement dépassés (104-93). Après avoir contrôlé le jeu jusqu’au début du troisième quart-temps et corsé les bêtes, après avoir prolongé son bon travail dans le play-in et une conspiration collective qui a laissé cinq de ses joueurs à deux chiffres; après tout cela, et plus encore, ils ont succombé dans le premier match de la série. C’est arrivé rapidement et sans prévenir: l’avant-dernière astuce, car il semble qu’il y en a plus, beaucoup plus.

Irving, Harden, Durant, Joe Harris et Blake Griffin. Le nième quintette de Steve Nash de la saison pour commencer. Evan Fournier, Jayson Tatum, Tristan Thompson, Marcus Smart et Kemba Walker de Brad Stevens, avec la tâche difficile de trouver une formule qui minimise la perte de Jaylen Brown. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir certains des coefficients, malgré la défaite: plus Robert Williams III peut être en piste, mieux c’est. C’était un doute jusqu’à l’échauffement du match, mais il a ajouté 22 minutes et laissé 11 points, 9 rebonds et 9 blocs; ce dernier, le plus grand nombre de séries éliminatoires pour un joueur hors du banc depuis 1974.

Williams a fait les choses en grand dans un domaine qui peut être le plus gros atout pour tous ceux qui doivent faire face à Brooklyn, s’il y a plus derrière Boston. Pour les locaux, c’étaient les points dans les secondes chances, mieux disposés dans les espaces pendant que l’ordre durait. Dans le tourbillon du désordre, où seul l’ordre du génie prévaut habituellement, le pari opposé est bien plus grand; encore aujourd’hui, parvenant à prendre la tête des rebonds et des points dans la peinture. Qu’il puisse y être attaqué ne signifie pas qu’il n’y a pas de protection. “Dans des nuits comme celle-ci, c’est quand la défense nous soutient”, a convenu Durant après le match, qui a fait progresser Tony Parker sur la liste des buteurs lors de la phase finale. Contingence pour délivrer le coup de grâce. Dans les mains de Tatum (22 + 3 + 5), il restera dans une large mesure à éviter des problèmes plus importants. Aujourd’hui encore, chef; mais loin de cette version suprême qui dans la phase précédente lui permettait de s’habiller en Bird et qui le conduisait à marquer 50 points. Il était à la hauteur de la tâche en première mi-temps, avec 15 de ses buts, face aux 16 de Durant, et le plus gros avantage de Boston, qui était de 12 points (32-20 au début du deuxième quart); mais, comme tout le monde, il ne pouvait pas supporter l’attraction.

Les trois grands, du moins au plus

Irving, même si les vrais coups étaient retardés, dansait bientôt. Déjà au premier quart-temps, il a quitté l’une des pièces de la nuit. Vêtu de baskets vertes devant son ancienne équipe, devant un souvenir qu’il vaut mieux ne pas retenir, accélération, freinage, Fournier au sol, un nouveau changement de rythme et de définition à la table. Comme si c’était une métaphore de la fête. Dans toute son essence, celle qui passait dans le jardin. Après une exposition d’exhibition, il rencontrait les deux autres coureurs pour le début du troisième quart-temps, lorsqu’il se mettait à rouler. Un partiel de 4 à 18 enterré, avec plusieurs couches de sable, toute l’erreur précédente des Nets et, surtout, du trident. Son serait 28 des 31 points de l’équipe dans le quatrième; les deux autres, d’un Harris (10 + 3) qui, jusqu’ici, avait été le seul capable de faire un triple. Six points avec un brevet de Durant et un triple, un autre d’Irving et deux autres de Harden ont fait du 53-47 à la mi-temps un 57-65 déjà infranchissable.

En un éclair. Ainsi, il a décidé un big-trois en dessous de ses possibilités et, par conséquent, d’ouvrir une fourchette qui peut être encore plus effrayante pour Boston, qui a peut-être été laissé avec le doute si tout ce qui a été vu au cours de la première mi-temps est pour son travail ou par un simple décor. -up de trois hommes qui, jusqu’à présent, n’avaient partagé que neuf matchs et 202 minutes. Mardi, la réponse, qui viendra avec ce runrún et une longue ombre: avec cela, les Nets leur ont remporté 8 matchs éliminatoires d’affilée, étant leur rival préféré et le pire pour eux. Ils auront besoin de plus de Kemba Walker (15 points), bien loin de son apparition providentielle contre Washington, et de plus de Marcus Smart (17 + 3 + 5). Ils auront besoin de plus de Fournier (10 + 6 + 2) et de plus de Tristan Thompson (4 + 10 + 2); et il leur faudra aussi que les Hardens, Irving et Durants n’aient plus de tours cachés.