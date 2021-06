Harden emmène les Nets en demi-finale avec un triple-double

02/06/2021 à 6h23 CEST

L’escorte James durcir brillé d’une manière particulière en tant que leader des “Trois Grands” en obtenant un triple-double qui a permis la Les Brooklyn Nets ont facilement battu les Boston Celtics 123-109 dans le cinquième match du premier tour des séries éliminatoires, ils ont gagné 4-1 au meilleur des sept. Les Nets, avec cette victoire, atteignent les demi-finales de la Conférence Est pour la première fois depuis 2014 et auront comme prochains rivaux les Milwaukee Bucks, classés depuis une semaine après avoir balayé le Miami Heat 4-0 au premier tour. .

Les Nets, ayant la deuxième meilleure fiche de la Conférence Est, débuteront la série avec le avantage sur le terrain et ils accueilleront les Bucks au Barclays Center de Brooklyn ce samedi lors du premier match de la série des sept meilleurs.

Harden a réalisé son match le plus complet en séries éliminatoires en obtenant 34 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, son premier triple-double en séries éliminatoires, il a également récupéré deux balles et fait deux blocs au cours de ses 39 minutes sur le terrain. L’ancien meneur Jason Kidd a les 10 autres triples doubles de l’histoire des Nets en séries éliminatoires, qui ont maintenant une fiche de 12-3 lors des matchs éliminatoires contre les Celtics. Le gardien des étoiles a dominé ses tirs de n’importe quelle position alors qu’il terminait le match 10 sur 17, dont 4 sur 7 de l’extérieur du périmètre, et a tiré 10 sur 11 depuis la ligne du personnel.

La base controversée Kyrie Irving a terminé avec 25 points comme le deuxième meilleur buteur et l’attaquant Kevin Durant atteint 24 points Ils ont également aidé les Nets à gagner, qui comptaient cinq joueurs avec des numéros à deux chiffres. Malgré leur temps limité ensemble pendant la saison régulière, les trois superstars des Nets ont prouvé à quel point elles peuvent être puissantes dans cette série, en particulier lorsqu’elles ont cumulé 104 points dans le match 4.

Brooklyn n’était pas aussi puissant que le match précédent qu’ils ont disputé au TD Garden de Boston et gagné en marquant 141 points, mais ils ont aussi eu une petite séquence explosive ici et là c’était assez bon pour mettre fin à la série contre un adversaire décimé et sans. ses meilleurs joueurs sur le terrain. Bien que les Celtics se soient battus jusqu’à la troisième période qui l’a clôturé avec seulement sept points de retard (86-79), avec 7:19 à jouer, la différence était déjà de 14 points (103-89). L’attaquant français Evan Fournier, qui a atteint la fin du renfort de la saison régulière, a marqué pour les Celtics, mais Harden a répondu avec deux autres triples et l’attaquant de réserve Bruce Brown a marqué à l’intérieur, menant une séquence de 11-2 en moins de 90 secondes qui a mis le partiel 108-91 en milieu de quatrième période et tout s’est joué.

Tatum a marqué 32 points et neuf rebonds en tant que leader des Celtics, que llegaron a la final de la Conferencia Este el año pasado, pero se fueron rápidamente después de tener las bajas de sus titulares el escolta-alero Jaylen Brown y el base Kemba Walker, que volvió a tener problemas de lesiones cuando más lo necesitó el équipe. Fournier a ajouté 18 points et le meneur Romeo Langford en avait 17 comme partant à la place de Walker, qui a raté son deuxième match consécutif en raison d’une blessure au genou.

L’entraîneur de Boston, Brad Stevens, a déclaré que le problème de Walker était un os contusionné, ce qui le rendait différent de la douleur qui l’avait dérangé l’an dernier dans la bulle d’Orlando, avait retardé son début de saison de près d’un mois et contribué à sa participation à seulement 43 matchs. Les Celtics ne pouvaient pas non plus compter sur le centre Robert Williams, qui a raté son deuxième match consécutif avec une blessure à la cheville, tandis qu’un autre joueur majeur des Celtics, le garde Marcus Smart a marqué 14 points, mais raté 9 des 10 triples tentatives qui a fait.

Les Nets étaient impatients d’éviter un retour à Boston après qu’un fan ait jeté une bouteille d’eau sur Irving après le match 4, à la suite d’un geste embarrassant du meneur All-Star, un ancien joueur des Celtics, qui à la fin du match il s’est rendu au centre du terrain où il était le bouclier de l’équipe et a marché dessus plusieurs fois.

Malgré la perte du match, les Celtics ont tenu bon sans laisser les Nets se construire une avance à deux chiffres jusqu’à ce qu’une course de 7-0 au début de la seconde mi-temps le place à 66-54. Ensuite, c’était plus facile pour l’équipe de Brooklyn, notamment avec l’inspiration de Harden qui a fait un grand choix de tirs au panier et a également très bien passé le ballon, alors qu’il avait un rôle de premier plan dans le jeu intérieur.

Harden était cette fois en charge de symboliser le triomphe et la puissance des Nets qui ont réalisé les prédictions d’être en demi-finale de la Conférence Est et de favoris pour se battre pour le titre.