Harden laisse Kevin Durant seul

Il était légitime, surtout en seconde période, de se demander à quoi jouaient les Nets. Comme à sa première, contre les Bucks. Son 1-2 est 1 pour son rush final contre les Sixers, mais la présentation dans la saison du grand favori sur le ring n’aurait pas pu être plus moche. Affreusement laid. A deux défaites retentissantes en trois matchs s’ajoute une image désastreuse et une première à domicile avec peu de public dans les tribunes et désordre à l’extérieur du pavillon, avec la manifestation anti-vaccin pour Kyrie Irving et mettre la sécurité du Barclays Center à rude épreuve. Kyrie est isolé, il a à ses côtés le secteur politique et social qu’il a tant combattu et son équipe vit dans une farce qui semble tout conditionner. Ce Kyrie au corps présent ou est tout simplement sur toutes les lèvres. Ce n’est pas peu.

Les Hornets (ils ont gagné 95-111), oui, ils ont fait plus que passer par là. C’est une bonne équipe, une très bonne équipe qui est 3-0 en début de saison et qui cherche à faire un nouveau bond en avant dans un Orient qui va être (qui paraît) précieux. Enfin. Il n’y a pas de place pour tout le monde dans la course aux playoffs, avec des équipes bonnes, fun, solides, très sérieuses. Les Hornets de James Borrego en font partie. Ils ont écrasé des Nets ridicules dans une splendide seconde mi-temps. Avec de jeunes jambes, de l’énergie positive, de la chimie et de la profondeur. Avec le basket. Ils se sont accrochés au jeu en première mi-temps et ont consommé le tour plus tard.

Ils ont commencé avec la magie de LaMelo Ball, qui est un joueur fascinant (18 points, 5 rebonds, 5 passes décisives) qui a abandonné le poste au quatrième quart, dans lequel il a applaudi depuis le banc parce que quelqu’un d’autre écrasait les Nets. Ils ont suivi avec les percussions de Miles Bridges, un joueur poli par Borrego pour favoriser une évolution extraordinaire. De plus en plus efficace et avec plus de variations en tant que buteur, plus intelligent et toujours capable de faire un dunk à 360 degrés en plein milieu du match. Il a terminé avec 32 points et 9 rebonds, et comptait déjà 21 points à la mi-temps. Et ils ont mis fin à l’intelligence de Hayward, aux achèvements d’Oubre, au travail de Washington, aux triples décisifs de Cody Martin et l’exhibition d’Ish Smith, celui qui a cassé le jeu au poste de LaMelo. Smith est un professionnel comme la couronne d’un pin. Il a 33 ans, les Hornets sont sa douzième équipe NBA et il est capable de diriger, de tenir des deuxièmes unités et d’apparaître dans des matchs dans lesquels des stars rivales devraient tomber avant. Rien de tout cela : 15 + 4 + 4 et une succession de paniers chirurgicaux alors que Kevin Durant tentait de revenir seul. Très seul

Après un deuxième quart glacial, les Hornets tiraient de l’arrière 58-50. Erratique à l’extérieur et bloqué à chaque fois que Durant se précipitait. Mais au troisième trimestre, ils ont accéléré et battu un rival dont la catégorie est toujours une décoration en cuir verni. 17-32 au quatrième quart-temps, 37-62 en deuxième mi-temps. Au cours des huit dernières minutes, toute la production des Nets était tombée à neuf points de Durant, qui a toujours fait la guerre tout seul. Mais il l’a fait au moins : 38 points, 5 rebonds et un tir de 17/24. Et une perte idiote, de parler une langue différente de celle de leurs pairs. Bien sûr, dans les Nets il n’y a pas deux joueurs qui parlent la même chose, et on ne sait pas encore lequel occupe James Harden : 15 + 7 + 8 sans incidence positive, seulement six paniers (2/8 en triples) et 8 défaites dans un pétrin avec les arbitres et les nouvelles règles qui sautent les fautes qu’il avait l’habitude de siffler.

Harden a mal joué pendant les trois quarts et a été horrible enfin, quand Durant s’est reposé et qu’il aurait dû tenir un match qui a échappé à une équipe qui a Claxton hors de forme et flou, Harris prenant des décisions terribles et tirant quelques triples et cette fois même Patty Mills sans compétence. Poreux en défense et déconcertant en attaque. Mauvais départ, 1-2 et merci… et mauvais ressentis avec les manifestants à la porte de la maison. Cela pourrait être mieux, bien sûr.