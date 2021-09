Harden ne renouvellera pas son contrat avec les Nets pour le moment.

James durcir affronte sa première saison complète avec les Nets, un projet dans lequel il n’est plus le leader incontesté comme il l’était dans les Rockets et quelques coéquipiers de haut calibre comme Kevin Durant et Kyrie Irving, qu’il a rejoint la saison passée mais avec qui il n’ont pas pu explorer toute l’expérience en raison de diverses blessures qui les ont séparés de la route vers le titre. Dans le cas d’Harden, c’est une blessure musculaire survenue quelques secondes après le début de l’un des matchs décisifs des séries éliminatoires qui a réduit sa participation.

Filets de Brooklyn il a tout misé sur un big-three qui le conduira enfin à remporter le championnat, mais il se demande déjà s’il pourra le maintenir dans le temps que les objectifs soient atteints ou non. James Harden a parlé le plus clairement de sa situation ces derniers temps, mettant un hiatus sur son statut de joueur avec un renouvellement prévu prochainement.

Dans une conversation avec Malika Andrews pour SportsCenter (ESPN), le meneur de jeu des Nets a déclaré ceci :

“Au cours de ma carrière, je n’ai jamais été joueur autonome. J’ai toujours été fidèle et j’ai signé des prolongations de contrat. Être là, être là, être là. Maintenant, je veux juste prendre mon temps.”

“Ce sera difficile pour moi de partir d’ici ou de quitter Kevin Durant ou Kyrie Irving. Mais je pense que cette saison, je vais me concentrer sur la victoire du championnat et le reste, je vais le laisser cuire tout seul.”

Harden a renouvelé jusqu’en 2020 et un an plus tard a signé une prolongation qui le maintiendrait sous contrat jusqu’en 2023, l’accord qui est désormais en vigueur. Mais cette dernière saison, 2022/23, est soumise à l’avis du joueur, qui peut en profiter ou partir en agent libre. Ni avec le Thunder ni avec les Rockets n’a-t-il été dans cette position, ce serait donc quelque chose de nouveau pour lui. Le salaire à refuser pour être libre serait supérieur au 47 millions de dollars. C’est simplement une option que beaucoup de grandes stars prennent pour calibrer leurs options de marché, cela ne veut pas dire qu’elles ne renouvelleront pas plus tard avec l’équipe. S’il n’active pas son option de joueur, Harden sera un agent libre l’été prochain, lorsque l’union avec Irving et Durant n’aura terminé qu’une saison complète.