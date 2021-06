Harden revient avec un très mauvais match, Durant est celui qui résout

Merveilleuse réaction des Nets quand tout s’est mis à peindre très noir, comme la couleur de leur pelage. Il y avait jusqu’à 17 points de différence dans ce cinquième match en faveur de certains Bucks qui sont arrivés grandis, ayant égalé un 2-0 dans leur fief et galant à 2-2 avec Irving blessé et Harden touché. C’est le retour de ce dernier, qui a obligé Kevin Durant à ne pas partir sans lieutenants de haut niveau, mais la tarentule DC suffisait à elle seule dans une rencontre où son compagnon, en boitant, l’alourdit même. C’était le jour et la nuit. Harden, avec 1/10 aux tirs malgré 46 minutes de jeu et avec le risque physique que cela implique dans sa blessure musculaire ; Durant, avec 49 points, 17 rebonds et 10 passes décisives pour devenir le seul joueur à avoir réalisé quelque chose comme ça à ce stade de la saison dans toute l’histoire de la NBA.

Nash et Budenholzer ont joué une très courte rotation et ont mis de côté leur fond de garde-robe superlatif. Antetokounmpo était revenu à un bon niveau, mais rien de comparable à ce qu’a fait Durant. Pour les restes. L’attaquant de départ des Nets a été soutenu dans une bonne mesure par une autre des touches dans le physique, Jeff Vert (27), et par la personne chargée de défendre le grec en premier lieu, Blake Griffon (17). Diverses tâches agrémentées de Les poignards de KD au cerceau, blessant mortellement les Bucks par le jeu 6.

Ils devaient cependant faire un effort immense pour Brooklyn en seconde période. Le train de Milwaukee leur avait échappé et ils ont dû beaucoup courir pour rattraper. Au dernier quart, ils ont resserré les écrous en défense pour les laisser à 21, le pire score des quatre quarts, et ils ont prévalu avec un retour de 114-108 comme score final du soir.