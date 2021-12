Harden signe un match Harden en embuscade contre son ex

Bien qu’il soit revenu la saison dernière, la capacité des tribunes du Toyota Center était limitée par le coronavirus. Cette fois, il y avait plus de public. James Harden est une institution à Houston, peu importe qui il pèse, mais ce qui continue de jeter plus sur la balance, c’est toujours son mauvais départ de l’équipe pour aller aux Nets avec Kevin Durant. Il fallait s’attendre à une réaction, qu’elle soit très positive ou négative, des fans à son égard à cette date, mais il en est ressorti un rôle de premier plan pour le joueur dans un rôle qui lui allait comme un gant. Joueur superlatif et sous-estimé par certains secteurs de l’opinion publique, ce sont les faiblesses qui génèrent des doutes chez les personnes qu’il a promenées ce soir : jeu au contact et fautes excessives, défaites (8), mauvais totaux de pourcentage de tir, sélection améliorable dans les triples et un long etcetera. Il a promené les méchants et condamné son équipe un soir où Durant, après une moyenne de 40 minutes lors des cinq derniers matchs, a décidé de faire une pause.

Honneur à ces Rockets, que le détail ne se chevauche pas. Ce sont les Rockets que le métier de Harden a laissés complètement sans but. En fait, une curieuse note statistique : les sept victoires consécutives sont désormais la plus longue séquence depuis novembre 2019, quand ils avaient Harden à 42,1 points par match. Celui-ci est d’un mérite maximal, pour le rival et la continuité : 114-104 et survivre à la remontée que les Mavericks n’ont pas pu endurer quelques heures auparavant.

Mention spéciale à Gordon, fidèle écuyer d’Harden lorsqu’il était là-bas, qui continue de se battre avec les jeunes pour élever à nouveau le niveau de la franchise et a été le plus titré dans ce match même s’il a fini par être expulsé. D’autres extérieurs comme Christopher ou Matthews se sont également démarqués, chargés de marquer le meneur barbu devant eux et de montrer qu’ils ont aussi la qualité pour marquer des points. Pour Harden, ce sont 25 au total qui se sont inscrits, mais en insistant encore une fois sur les mauvaises habitudes qui ont formé une opinion si extrême sur son chiffre : 25 % de précision dans les paniers et neuf erreurs sur douze tentatives depuis la ligne extérieure.