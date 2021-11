Hardik Pandya clarifie, dit qu’il est allé volontairement à la douane pour déclarer des articles

Hardik Pandya a déclaré que les allégations contre lui sont sans fondement.

Le joueur de cricket Hardik Pandya a publié une clarification à la suite d’informations selon lesquelles le service des douanes lui avait saisi deux montres de luxe. Dans une déclaration publiée sur son compte Twitter, Pandya a déclaré qu’il s’était volontairement rendu au comptoir des douanes de l’aéroport de Mumbai pour déclarer les articles qu’il avait apportés en Inde. Il a également partagé l’évaluation appropriée des montres par rapport au crore de Rs 5, comme l’a rapporté l’agence de presse ANI.

Détaillant la séquence des événements, Pandya a déclaré: «Tôt le lundi matin 15 novembre, à mon arrivée de Dubaï, après avoir récupéré mes bagages, je me suis volontairement rendu au comptoir de douane de l’aéroport de Mumbai pour déclarer les articles que j’avais apportés et payer les douanes requises. devoir. De fausses perceptions circulent sur les réseaux sociaux concernant ma déclaration aux douanes à l’aéroport de Mumbai », a déclaré Pandya.

Pandya a affirmé qu’il avait volontairement déclaré tous les articles qu’il avait légalement achetés à Dubaï et qu’il était prêt à payer les droits. « En fait, le service des douanes avait demandé tous les documents d’achat qui ont été présentés ; Cependant, les douanes procèdent à une évaluation appropriée des droits que j’ai déjà confirmé payer », a-t-il déclaré.

Partageant les prix exacts de la montre, Panday a déclaré que la montre est de Rs 1,5 crore et non Rs 5 crore selon les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux.

Pandya a en outre déclaré qu’il était un citoyen respectueux des lois du pays et qu’il respectait toutes les agences gouvernementales.

pic.twitter.com/k9Qv0UnmyS – hardik pandya (@hardikpandya7) 16 novembre 2021

« J’ai reçu toute la coopération du service des douanes de Mumbai et je leur ai assuré ma pleine coopération et je leur fournirai tous les documents légitimes dont ils ont besoin pour régler cette affaire », a-t-il déclaré.

Pandya a affirmé que toutes les allégations contre lui de « franchissement de toute frontière légale sont totalement infondées ».

