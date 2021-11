Hardik Pandya devient ambassadeur de la marque muvin

La marque a dévoilé un film numérique mettant en scène Pandya

Muvin, une néobanque axée sur les jeunes, a choisi le joueur de cricket Hardik Pandya comme ambassadeur de la marque pour stimuler les campagnes de marketing multicanal de la marque. En tant que membre de l’association, Pandya représentera muvin à travers des campagnes à 360 degrés. La marque a déjà sorti un film numérique mettant en scène Pandya. De plus, il prévoit de présenter une multitude de contenus créatifs et incitatifs, y compris le nouvel ambassadeur de la marque.

«Nous pensons que l’enseignement des finances personnelles en tant que compétence de vie essentielle à un enfant devrait commencer au niveau scolaire. Les étudiants d’aujourd’hui font partie d’une première génération technophile et numérique. Nous tirons parti de ce scénario pour les guider dans le monde de la finance en démystifiant ses nuances avec une approche simplifiée et de la taille d’un octet », a déclaré Mukund Rao, co-fondateur de FinOne Technologies.

Selon Rao, le parcours personnel de Pandya a touché une corde sensible chez la jeune génération indienne ambitieuse, prête à poursuivre ses rêves et aspirant à réussir et à être autonome. « Un perturbateur tout au long de sa carrière, personne ne pourrait mieux représenter ce que nous défendons », a ajouté Rao.

Muvin, dont le siège est à Bengaluru, offre une expérience néo-bancaire aux étudiants et s’adresse à la fois aux adolescents et aux jeunes adultes via sa carte et son application mobile. Il est alimenté par RuPay et a des partenariats avec National Payments Corporation of India (NPCI) et Fino Payments Bank.

«En tant que parent, je crois au mérite de la vision de muvin de créer l’inclusion financière numérique et la littératie financière. Je vois les jeunes d’aujourd’hui devenir financièrement indépendants beaucoup plus tôt que moi. Renforcer leurs connaissances financières au niveau scolaire pourrait redéfinir la façon dont ils comprennent la valeur de l’argent, apprennent à économiser et à dépenser judicieusement », a déclaré Pandya.

