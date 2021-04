Hardy intervient pour défendre Morgan Wallen – “Les gens font des erreurs”

Morgan Wallen est sorti des projecteurs pour travailler sur lui-même à la suite d’un incident viral. Mais beaucoup pensent que la star de la country est trop censurée.

Les Academy of Country Music Awards ont fait tout leur possible pour s’assurer que Wallen soit exclu des ACM Awards. Peu de temps avant cet événement, plusieurs panneaux d’affichage ont été installés autour de Nashville pour célébrer Wallen. Ils l’ont qualifié de “ choix des fans de l’année ” pour le meilleur artiste – même si les ACM Awards l’ont snobé.

Malgré la vague de soutien des fans, Wallen est resté déterminé à disparaître pour le moment. Il s’est retiré de l’ouverture pour Luke Bryan et se produit aux festivals de musique Country Thunder en Floride et en Arizona. Son label, Big Loud, a suspendu son contrat «indéfiniment». Puis les ventes de Dangerous: The Double Album ont explosé alors que les fans ont commencé à montrer leur soutien.

Aujourd’hui, d’autres artistes de l’industrie se prononcent pour défendre Wallen. “Je me compare en quelque sorte à Morgan Wallen, simplement parce que c’est lui qui m’a pris sous son aile”, a déclaré Hardy dans une récente interview avec Holler.

«Je dois surveiller sa trajectoire et j’ai l’impression de suivre son chemin. «C’est bizarre que je sens que je fais beaucoup les mêmes choses que lui, mais je suis très reconnaissant parce qu’il a eu une belle carrière.

Holler a également demandé à Hardy s’il voyait une voie à suivre pour Morgan Wallen dans la musique country.

«J’aimerais bien le penser», dit Hardy. «Je ne peux pas en parler beaucoup. Mais je dirai que je pense que Morgan, à partir de ce moment, a fait tout ce qu’il pouvait pour aider à retrouver sa traction. Et vraiment, sa traction n’a jamais disparu. Mais c’est une tout autre chose.

Hardy fait référence à la durée pendant laquelle Dangerous est resté en tête du palmarès Billboard 200 – pendant dix semaines consécutives. «Je pense qu’il ira bien. Je pense juste que ça va prendre un peu de temps. Mais je le sais, je pense que le monde le découvrira assez bientôt – il prend toutes les mesures qu’il peut pour raviver sa relation avec les personnes qui ont choisi de l’excommunier, ou peu importe comment vous voulez l’appeler.

“Les gens font des fautes. J’ai des amis qui font des erreurs tout le temps, mais ils n’ont pas trois millions d’abonnés sur Instagram. Si vous aimez vraiment quelqu’un, vous devez être là pour cette personne et la soutenir. C’est ce que je suis ici pour lui.