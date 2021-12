Haridwar Dharam Sansad : Yati Narsinghanand appelle les hindous à prendre les armes ; ancien porte-parole du BJP parmi les intervenants

Juna Akhara Mahamandleshwar Swami Prabodhanand Giri a demandé aux gens d’être prêts à tuer ou à se faire tuer.

Un « Dharam Sansad » (Parlement religieux) de trois jours organisé à Haridwar, auquel ont participé de nombreux chefs religieux comme Yati Narsinghanand, Sagar Sindhuraj Maharaj et Swami Prabodhanand Giri, ainsi que l’ancien porte-parole du BJP, Ashwini Upadhyay, ont vu des déclarations s’apparentant à des discours de haine. Le prêtre du temple Dasna Devi, Narsinghanand, a appelé à une guerre contre les musulmans et a exhorté les hindous à prendre les armes. Il a également appelé les hindous à veiller à ce qu’un musulman ne devienne pas Premier ministre en 2029. C’était un événement à huis clos et les vidéos ne sont devenues publiques qu’hier.

Lorsqu’on lui a demandé, Upadhyay a déclaré à The Indian Express qu’il n’était là qu’une journée et qu’il n’était présent sur scène que pendant 30 minutes au cours desquelles il a parlé de la Constitution. « Ce que les autres ont dit avant et après moi, je n’en suis pas responsable », a-t-il précisé.

Le rapport d’IE a cité Narsinghanand disant que si un musulman devenait Premier ministre en 2029, alors compte tenu de l’histoire de l’islam, 50 pour cent des hindous seront convertis, 40 pour cent seront tués et il ne restera que 10 pour cent au cours des 20 prochaines années. . Il a dit que ceux qui restent resteront quelque part en Amérique, au Canada, à Landon et en Europe ou dans les camps de réfugiés de l’ONU en Inde. Il a également appelé les hindous à boycotter économiquement les musulmans. « Oubliez les épées, elles ne serviront que de vitrine sur scène. La bataille sera gagnée par ceux qui ont de meilleures armes. Seules de meilleures armes peuvent vous sauver », a-t-il déclaré.

Sagar Sindhuraj Maharaj de Roorkee a conseillé aux gens de se débrouiller avec un téléphone portable d’une valeur de Rs 5 000 mais de s’assurer qu’ils achètent des armes d’une valeur de Rs un lakh.

Juna Akhara Mahamandleshwar Swami Prabodhanand Giri a demandé aux gens d’être prêts à tuer ou à se faire tuer. « Il n’y a pas d’autre option. C’est pourquoi la police, les politiciens, l’armée et tous les hindous doivent prendre les armes pour participer à cette campagne de nettoyage, tout comme au Myanmar », a-t-il déclaré.

Annapurna Maa, la Mahamandleshwar de Niranjani Akhada, a déclaré qu’elle n’y réfléchirait pas à deux fois avant de prendre une arme si quelqu’un représentait une menace pour Sanatan Dharma et Hindutva.

Dharamdas Maharaj de Patna a critiqué le discours de Manmohan Singh au Parlement selon lequel les minorités avaient le premier droit sur les ressources et a déclaré que s’il aurait été député à l’époque et s’il avait eu un revolver, il aurait vidé les six balles dans Manmohan Singh.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.