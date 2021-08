Harington, star de Game of Thrones, blâme en plaisantant son fils de 6 mois pour un développement hilarant de la paternité

Les anciennes co-stars de Game of Thrones et couple marié Kit Harington et Rose Leslie ont accueilli leur bébé, un fils, en février, et Harington a parlé des épreuves de la nouvelle parentalité tout en faisant la promotion de la deuxième saison de Modern Love. Harington s’est arrêté jeudi à The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour discuter de Modern Love et de son rôle à venir dans Marvel’s Eternals, et il a expliqué que lui et Leslie sont dans “cette étape magnifique”, mais ils ont affaire à de nombreux conseils parentaux “inutiles”. de tout le monde autour d’eux.

“Tant de conseils. Quiconque est parent le saura, vous obtenez tellement de conseils qui y mènent”, a expliqué Harington à Fallon. “Et tout ça ne sert à rien. Tout est inutile. C’est des trucs comme ‘Ça va être génial, tu vas adorer, quelle chose merveilleuse.'”

“Personne ne vous dit qu’essentiellement, au début de toute façon, vous obtenez un nouveau colocataire qui vient d’être jeté dans votre vie que vous n’avez pas interviewé et qui ne connaît aucune des règles de votre maison, puis vous tombez amoureux de lui pour que vous ne puissiez pas le chasser », a poursuivi Harington. “C’est essentiellement la parentalité, je pense.” Harington a également admis qu’il ferait à peu près n’importe quoi pour faire rire son fils, montrant ses “mouvements de père” pour un Fallon ravi. “À l’avenir, je sais qu’il va se moquer de moi à ce sujet, et je me dirai : ‘C’est de ta faute'”, a déclaré Harington. Harington a également étiré ses muscles comiques dans un sketch intitulé “Straight Up Goes For It”, interprétant une version passionnée, bien que fausse, de “Drops of Jupiter” de Trains.

Harington a récemment parlé de la parentalité dans une interview avec Access, admettant que cela avait été une expérience très surprenante. “Je pense que la chose qui m’a le plus surpris est, vous savez, ils vous le disent mais ils ne le font pas; tout le monde dit:” Regardez, c’est gros. Ce que vous êtes sur le point de vivre est gros. ” Et vous n’avez aucun moyen de le savoir jusqu’à ce que cela se produise”, a-t-il admis. « Ensuite, ce qui vous surprend, c’est que vous vous dites : « Oh, cela continue pour toujours ! » Tu n’as pas de répit. Tu es juste comme… chaque jour je me réveille et je m’occupe de ce petit humain et maintenant nous faisons partie d’une unité ensemble. “

“Vous êtes maintenant une unité, vous trois”, a déclaré Harington à propos de la famille qu’il a construite avec Leslie. “C’est une toute nouvelle dynamique que vous devez trouver, et à peu près tous les jours à mesure qu’il grandit et change, et en quoi cela vous change-t-il ? C’est une belle chose, vraiment.”