Harish Rawat demande à être relevé de son rôle au Pendjab ; Navjot Singh Sidhu émet un avertissement – ​​derniers développements

Harish Rawat a déclaré qu’il respecterait la décision du haut commandement du parti et que s’il lui était demandé de continuer, il le ferait.

Au milieu de nouvelles turbulences liées au conseiller de Navjot Singh Sidhu et aux demandes de destitution du capitaine Amarinder Singh en tant que ministre en chef du Pendjab, le responsable du Congrès de l’État, Harish Rawat, a demandé à la direction du parti de se décharger de cette responsabilité. S’adressant aux journalistes, Rawat a confirmé le développement et a déclaré qu’étant donné les sondages de l’assemblée de l’Uttarakhand l’année prochaine, il souhaitait se concentrer sur l’État. Rawat était Uttarakhand CM lors du précédent gouvernement du Congrès. L’intérêt de Rawat d’être soulagé en tant que responsable du Pendjab vient au milieu d’une scission verticale au sein de l’unité de l’État partie, une faction soutenant Sidhu et l’autre soutenant la direction du capitaine.

Rawat a déclaré qu’il respecterait la décision du haut commandement du parti et que s’il lui était demandé de continuer, il le ferait. Outre l’Uttarakhand, six autres États iront aux urnes l’année prochaine, dont le Pendjab. Rawat avait précédemment exclu tout changement de garde au Pendjab et a déclaré que le parti se rendrait aux urnes sous la direction de CM Singh. Ceci est considéré comme un revers pour le camp de Sidhu.

Pendant ce temps, s’adressant aujourd’hui à une réunion publique à Amritsar, Navjot Singh Sidhu a déclaré qu’il n’épargnerait personne s’il n’est pas autorisé à prendre des décisions par lui-même. Dans son discours, Sidhu a déclaré qu’il avait demandé au haut commandement du parti de lui permettre de prendre des décisions et qu’il veillerait à son tour à ce que le parti prospère dans l’État au cours des deux prochaines décennies. “Nahin toh eint se eint bajaa doon, (je n’épargnerai personne)”, a déclaré Sidhu.

Lorsque Rawat a été invité à commenter la remarque de Sidhu, il a déclaré que Sidhu est le chef du parti au Pendjab et est libre de prendre des décisions conformément à la constitution et à la position du parti. «Je vais voir le contexte de la déclaration. C’est le chef du parti, qui, à part lui, peut prendre des décisions », a déclaré Rawat, cité par NDTV.

La remarque de Sidhu peut être liée à la récente déclaration du Capt Singh dans laquelle le CM a demandé au président du PCC de freiner ses conseillers. Les conseillers de Sidhu avaient récemment tenu des propos “anti-indiens” et l’un d’entre eux, Malvinder Singh Mali, a démissionné aujourd’hui à la suite d’une violente réaction.

