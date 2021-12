Harley Flanagan de Cro Mags défend sa décision de se faire vacciner contre le Covid 19, dénonce les « théoriciens du complot »

CRO-MAGS leader Harley Flanagan a défendu sa décision de se faire vacciner contre le COVID-19, affirmant qu’il s’agissait d’être « responsable » et de faire tout ce qu’il avait à faire « pour exister dans le monde ».

Plus tôt aujourd’hui, Flanagan, qui a apparemment passé les derniers jours à rendre visite à des amis et à de la famille au Danemark, a partagé le message suivant via Instagram: « A tous ceux qui sont contre les vaccinations. Moi aussi je crois à la liberté de choix mais je crois aussi à la protection les uns des autres. Et si je dois me faire vacciner pour voyager et jouer des concerts et faire ce que j’aime faire alors c’est Il ne s’agit pas de « lécher les bottes » comme certains de ces connards veulent le dire, il s’agit de faire ce que je dois faire pour exister dans le monde et faire ce que j’aime faire et être responsable.

« J’ai voyagé plusieurs fois cette année, j’ai tous mes vaccins mon rappel et je ne suis pas tombé malade. Les gens que je connais qui sont tombés malades avec les vaccins ont vécu ça. J’ai donc choisi d’écouter mon médecin qui est allé à la faculté de médecine par opposition à écouter en ligne des théoriciens du complot.

« Quoi que vous choisissiez de faire ou quoi que vous croyiez, j’espère que vous passerez tous une bonne et heureuse année en bonne santé et j’espère vous voir en tournée en 2022

« Nous y parviendrons! »

HarleyLes commentaires de arrivent moins de deux semaines après son ancien compagnon de groupe, ex-CRO-MAGS leader Jean-Joseph, a déclaré qu’il avait battu COVID-19 en « investissant » dans son système immunitaire. L’homme de 59 ans, qui est également auteur, triathlète Ironman et partisan d’un mode de vie végétalien et propre, a partagé la nouvelle de son diagnostic dans un Instagram vidéo le 20 décembre. Il a dit à l’époque qu’il ne se ferait toujours pas vacciner, affirmant que « les non vaccinés ne sont pas le problème. Si vous avez trois putains de vaccins et que vous attrapez toujours le coronavirus, vous devez demander vous-même ce qui se passe, bordel », a-t-il dit. « Vous confiez votre santé à ceux qui profitent de votre maladie » Joseph ajoutée. « Pensez-y une putain de seconde. Pensez à la déconnexion qu’il vous faut pour confier votre santé à ces enculés. Tous – Pfizer, J&J [Johnson & Johnson], Moderne, putain AstraZeneca – des putains de sociétés corrompues. Fais quelques putains de recherches. Avant, ils étaient tous sûrs et efficaces ; maintenant le J&J, oui, ça provoque des caillots sanguins. Réveiller les gens. On vous joue putain, et c’est la réalité de la situation. »

En mars 2020, au tout début de la pandémie de COVID-19, Joseph a déclaré que personne n’abordait « le vrai problème » – que manger des animaux est mauvais pour la santé humaine.

On pense que le nouveau coronavirus est originaire de l’un des nombreux « marchés humides » de Wuhan, en Chine, ainsi appelé parce que les animaux sont souvent abattus directement devant les clients. Ces marchés mettent les gens et les animaux vivants et morts – chiens, poulets, cochons, serpents, civettes, etc. – en contact étroit constant.

Aux États-Unis, plus de 62 % de la population sont actuellement entièrement vaccinés contre le coronavirus, tandis que plus de 73 % ont reçu au moins une injection, selon les données de la Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC).

Plus de 822 000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis

Selon le CDC, les personnes non vaccinées sont 10 fois plus susceptibles d’être testées positives pour COVID-19 que celles qui sont vaccinées et qui ont reçu un rappel. Les personnes non vaccinées sont également 20 fois plus susceptibles de mourir du virus.

Selon le site Web non partisan et à but non lucratif Fact Check, bien que les vaccins réduisent la probabilité d’être infecté, ils ne sont pas efficaces à 100%, il y a donc une chance qu’une personne non vaccinée puisse infecter une personne vaccinée – en particulier les personnes vulnérables, comme les personnes âgées et individus immunodéprimés. Et, bien que la vaccination offre une excellente protection contre les maladies graves, une faible proportion de personnes vaccinées a encore besoin de soins en USI.

En 2019, Joseph et batteur Mackie Jayson est parvenu à un accord avec Flanagan concernant la propriété du CRO-MAGS Nom. Flanagan se produit désormais sous le nom CRO-MAGS tandis que Joseph et Jayson fonctionnent comme CRO-MAGS « JM ».



