Harley Flanagan de Cro Mags est “ en train d’essayer de trier ” la réédition de “ The Age of Quarrel ” pour enfin “ faire payer le groupe ”

CRO-MAGS chanteur Harley Flanagan a de nouveau fustigé la prochaine réédition du premier album du groupe en 1986, “L’âge de la querelle”, disant que lui et les autres musiciens qui apparaissent sur l’album “n’ont jamais reçu” de redevances depuis la sortie originale du disque.

Le mois dernier, il a été annoncé que “L’âge de la querelle”, sera réédité dans le cadre des Record Store Day Drops de cette année, qui auront lieu le 12 juin et le 17 juillet dans les disquaires indépendants du pays.

À venir le 17 juillet via Hôtel Rock/Astor Place est une version vinyle de “L’âge de la querelle”, limité à 3600 exemplaires, contenant les 15 chansons du LP original, qui a été publié sur alors indépendant Enregistrements de profil en septembre 1986. Il a ensuite été réédité par Une autre planète en 1994, avec CRO-MAGS‘deuxième album, 1989’s “Meilleurs vœux”, sur le même disque.

Dans une récente interview avec Goldmine, Flanagan a déclaré à propos de “L’âge de la querelle” réédition: “Non seulement nous n’obtenons rien, et n’avons jamais rien obtenu d’office, même pas ‘Meilleurs vœux’ d’ailleurs, mais nous avons découvert cette version de la même manière que tout le monde. Je l’ai découvert par un ami dans un magasin de disques, ce qui est encore plus scandaleux en ce qui me concerne. Je veux dire, nous sommes tous très vivants et présents et partout sur les réseaux sociaux et j’essaye depuis des années de rééditer ces disques. “

Il a poursuivi: «Je suis actuellement en train d’essayer de régler ce problème, et si cela est réglé, s’il est résolu, je peux vous faire savoir que je ferai cette annonce de la même manière que j’ai fait cette annonce. Je vais le faire connaître.

“Le CRO-MAGS on ne nous a jamais demandé si le disque pouvait sortir à nouveau, et personne ne nous a demandé ni appelé à ce sujet. Il est également important que les gens comprennent à quoi nous avions affaire lorsque nous avons signé notre contrat. J’avais 18 ans et je vivais pour la plupart dans des squats et des trucs comme ça. Je n’avais pas d’argent ni de personnes qui veillaient à mes meilleurs intérêts. Je n’ai pas été représenté par un avocat. Nous n’avions pas d’avocat, alors vous parlez d’un groupe de jeunes enfants qui, essentiellement, survivaient au jour le jour au jour le jour. Nous volions littéralement de la nourriture dans les magasins et de la merde comme ça. J’étais juste excité. J’allais en fait sortir un disque. Quelque chose que je pourrais vraiment tenir dans mes mains et regarder et dire, Wow, regarde, maman. J’ai un album sorti. ‘”

Harley a ajouté: “Le fait est que nous n’avons jamais été payés de merde et que nous n’avons jamais eu de comptabilité pour quoi que ce soit et n’avons même pas été représentés par un avocat. . Mais si nous pouvons arriver à une sorte d’accord et faire payer le groupe, je serais très heureux de sortir le disque à nouveau, que ce soit avec Hôtel Rock ou n’importe qui. Je serais ravi s’ils sortaient. Nous parlons de deux disques qui sont à peu près – sans doute certains diraient-ils – des disques classiques qui changent la donne, voire des records historiques. Je me souviens de les avoir vus en ligne pour près de 1000 $ et de la merde comme ça.

“Nous étions juste des artistes affamés. Je veux dire, il y avait littéralement des moments pendant ces 35 années à partir de la sortie du disque où je mourais de faim. Où j’étais littéralement dans la rue à vivre comme un arnaqueur et, vous savez, nous sommes tous allés à travers des moments difficiles au cours de ces 35 années à différents moments et le fait que ces disques n’étaient même pas disponibles et que les gens les voulaient tellement qu’ils paieraient mille dollars pour un disque hardcore. et puis j’étais littéralement dans la rue quand j’ai appris que ça sortait. J’ai littéralement ramassé ça dans un magasin de disques. Le vendeur me dit que ça sonne comme le plus grand disque hardcore de l’histoire qui sort à nouveau. J’ai dit, ‘Qu’est-ce que tu racontes?’ Je ne me bats pas seulement pour moi, je me bats pour le groupe.

“Si les choses se passent comme prévu, ou comme je l’espère, mon objectif est que tous les membres du groupe soient payés pour leur participation. Si tout se passe comme je l’espère, dans un avenir pas trop lointain, tout le monde sera payé. pour ces documents et ce chapitre de la ‘Querelle’ sera enfin résolu. En attendant, je suis toujours très occupé. J’ai sorti deux disques en 2020. Malheureusement, j’avais beaucoup d’émissions réservées partout en Europe et au Japon et pendant que j’essayais de les reprogrammer, personne n’est sûr de l’état d’avancement et de ce qui va réellement se passer. J’ai enregistré 16 nouvelles chansons à partir de maintenant. Mon point est que je reste toujours occupé.

“Si nous pouvions obtenir ‘L’âge de la querelle’ dehors, je serais personnellement ravi. Si je pouvais affronter tous ces idiots sur scène, honorez cela et donnez aux fans un spectacle ou même quelques spectacles juste pour l’honorer et vraiment mettre les conneries derrière, et ensuite juste une sorte de récompense pour nous tous comme nous le devrions ont obtenu. Je n’essaye pas non plus de vivre dans une bulle temporelle. Ce que j’ai fait est très vivant et va de l’avant, mais je ferais quelque chose à bras ouverts et serais heureux, simplement parce que cette version du groupe n’a jamais été récompensée pour son travail à cette époque, et c’était une époque qui changeait la donne. , en ce qui me concerne, pour la musique. “

CRO-MAGS‘dernier EP, “2020”, a reçu une version numérique en mars. Le disque lui-même dure involontairement 20 minutes et 20 secondes, et se déroule plus comme un regard de capsule temporelle sur l’incendie de la benne à ordures connu sous le nom d’année 2020.

CRO-MAGS fonctionnalité Flanagan tirant double devoir avec basse et voix principale, guitaristes Gabby Abularach, Rocky George (TENDANCES SUICIDAIRES, ARÊTE DE POISSON) et batteur Garry “G-Man” Sullivan.

L’histoire de la CRO-MAGS fait partie intégrante de l’histoire du hardcore, de son évolution depuis le punk et du développement de genres musicaux alternatifs tels que le hardcore, le cross-over, le thrash metal, le post punk et le grunge, pour n’en nommer que quelques-uns. De nombreux groupes emblématiques de METALLICA à JOUR VERTet des individus tels que Dave Grohl ont crédité CRO-MAGS d’avoir eu une influence primordiale sur leur développement.

Né de la violence et de la dépravation du Lower East Side de New York à la fin des années 70 et au début des années 80, le CRO-MAGS était l’idée d’un très jeune Flanagan (à l’époque 14 ans) en jouant encore avec LES STIMULATEURS. En 1982/83, il écrit et enregistre le tout premier CRO-MAGS des démos composées de quatre chansons qui deviendraient le modèle de “L’âge de la querelle”. Il a écrit toute la musique, a joué de chaque instrument et a chanté. Avant longtemps, il s’est connecté avec Parris Mayhew et les deux ont commencé à écrire de la musique et à auditionner les membres du groupe.

En 2019, Flanagan est parvenu à un accord avec le chanteur Jean Joseph et batteur Mackie Jayson concernant la propriété du CRO-MAGS Nom. Flanagan joue maintenant sous le nom CRO-MAGS tandis que Joseph et Jayson se comportent comme CRO-MAGS “JM”.