Maintenant, le compte Harley Quinn signifiait définitivement l’interaction sexuelle entre Batman et Catwoman avec le tweet original, il est donc hilarant de voir le compte “tenter” de couvrir les pistes en le jouant comme Batman ne quittant pas Gotham. Le tweet de Doom Patrol a gagné en popularité plus pour les réponses négatives qu’autre chose. Pour contraster, Harley Quinn a fait une grande chose en utilisant le Marvel What If…? hashtag et hoche la tête d’une manière hilarante pour ceux qui sont au courant du débat sur le sexe oral et inoffensive pour ceux qui ne le font pas.