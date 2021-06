Harley Quinn Saison 3: 6 choses rapides que nous savons sur la série HBO Max

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Ce qui aurait pu facilement être une tentative bon marché de tirer profit de la popularité de la performance de Margot Robbie dans les films de DC s’est avéré être l’une des émissions de télévision DC les plus appréciées du moment. Malgré les inquiétudes des fans quant à son sort, Harley Quinn La saison 3 est officiellement lancée et continuera les aventures du méchant de DC, comme l’a exprimé Kaley Cuoco, que les développeurs Justin Halpern et Patrick Schumacher ont réinventé en quelqu’un de plus fort, plus indépendant et plus drôle. que jamais.

Après comment les choses se sont arrêtées avec la finale de la saison 2 (que nous aborderons assez tôt), nous sommes sûrs que vous avez beaucoup de questions sur le retour de la série animée à succès, destinée aux adultes et nous avons quelques bonnes réponses, telles que une estimation approximative de la date à laquelle vous pouvez vous attendre à ce qu’elle soit diffusée sur HBO Max.