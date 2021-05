Harley Quinn Smith sur l’allégeance de Mallory à Kate et face à ses peurs ⋆ .

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Cruel Summer Episode 7 “Happy Birthday, Kate Wallis.”]

Le plus joyeux anniversaire de Kate Wallis (Olivia Holt) alors que Cruel Summer raconte les événements du 29 août 1993, 1994 et 1995 vient dans le dernier, alors que son amie, Mallory Higgins (Harley Quinn Smith), la surprend en fermant la patinoire. pour la soirée.

Pendant ce temps, en 1993, une bagarre avec sa maman, Joy (Andrea Anders), conduit Kate à quitter sa maison… et à se rendre chez l’homme qui devient son ravisseur, Martin Harris (Blake Lee), volontairement. (Cela ne fait qu’ajouter au mystère de ce qui est arrivé à Kate.) Il y a de mauvaises nouvelles à ce sujet en 1995: le frère de Jeanette Turner (Chiara Aurelia), Derek (Barrett Carnahan), le sait maintenant, grâce à son temps dans la petite amie (secrète) Ashley (Ashlei Sharpe) Chestnut) – elle est la demi-soeur de Kate – dortoir. Kate a sans le savoir parlé à Ashley dans une salle de chat, et Derek a apporté des impressions de cette conversation à sa sœur.

Bien que Smith ne puisse rien dire sur la façon dont l’apprentissage de cette information pourrait affecter l’amitié de Mallory avec Kate, elle parle à TV Insider du tournage de cette scène de patinoire et partage les véritables allégeances de Mallory.

Mallory est-il à 100% du côté de Kate en 1995? Ou commencera-t-elle à douter de qui et de quoi croire?

Harley Quinn Smith: Les amis de Mallory sont la chose la plus importante au monde pour elle, que ce soit en 93 avec Jeanette et Vince [Allius Barnes] ou en 94 et 95 avec Kate. Elle est incroyablement fidèle, et même si elle peut parfois être un peu dure avec ses amis, elle apprécie vraiment ses amitiés plus que tout. Donc je pense vraiment que Mallory est un grand ami de Kate. Elle est le genre de personne que Kate n’a jamais vraiment fréquentée auparavant. Et je pense que Mallory veut vraiment être là pour Kate pendant tout cela et guérir de son traumatisme.

De plus, Mallory aime Kate plus que tout. Ils ont une très vraie amitié et je pense vraiment que leurs personnages sont en quelque sorte des âmes sœurs en quelque sorte. En 93, évidemment, Mallory a des sentiments durs à propos de Kate parce que Kate est un peu l’antithèse du type de personne que Mallory aime. Mais en même temps, Mallory, bien sûr, l’a jugée un peu trop durement, a juste jugé ce que Mallory a vu à l’extérieur de Kate et le fait qu’elle est populaire, jolie et riche et a le petit ami le plus sexy et les amis les plus cool. Mais Mallory n’a jamais vraiment pris le temps de connaître Kate, alors quand elle le fait, elle est assez époustouflée par le type de personne que Kate est réellement.

Mallory est-elle plus proche de Kate en 1995 qu’elle ne l’a jamais été de Jeanette? Ou les relations sont-elles trop différentes?

Je pense que les relations sont vraiment différentes. Je pense que Mallory et Jeanette avaient beaucoup de différences, en particulier vers la fin de leur amitié, et Mallory et Kate vont en quelque sorte plus ensemble. Je pense qu’ils sont en quelque sorte faits l’un pour l’autre et, malheureusement, comme le font certaines amitiés à l’adolescence, Mallory et Jeanette n’étaient tout simplement pas censées être amies pendant le reste de leur temps au lycée. [Their friendship] finit un peu court parce que leur vie allait dans des directions différentes.

En tant que fan de Mallory, je ne pense pas vraiment que Jeanette l’ait très bien traitée vers la fin. Et bien sûr, beaucoup de gens pourraient dire que Mallory n’a pas très bien traité Jeanette, ce qui est un peu vrai. Elle a fait pression sur Jeanette à de nombreuses reprises et était certainement l’amie la plus pointue de Jeanette, l’amie la plus dangereuse si vous voulez.

Mallory est cette amie énervée que vous avez que vos parents ne sont peut-être pas ravis de vous avoir, mais elle est cool et elle vous fait vous amuser et repousse en quelque sorte la limite. J’admets qu’il y a quelques moments de pression des pairs là-dedans, qui ne sont pas vraiment cool. Mais je pense surtout que Mallory veut juste s’amuser. Elle a une vie à la maison difficile et elle veut juste être aventureuse et faire toutes ces choses adolescentes que font les adolescents les plus pointus.

Qui croyez-vous? Dans quelle mesure cela a-t-il changé à mesure que vous lisiez les scripts?

Peut-être que je suis un peu partial, mais je suis Team Kate jusqu’au bout. Mais cela vient vraiment d’un parti pris de savoir qui est le meilleur ami de Mallory. Je suis Team Kate parce qu’elle n’a montré à Mallory que de la loyauté, de la gentillesse, de la compréhension et de l’authenticité.

Mallory prévoit cette grande surprise à la patinoire pour l’anniversaire de Kate. De combien avaient-ils tous les deux besoin pour avoir ce moment de plaisir loin de tout?

Je pense que l’une des meilleures choses que Mallory apporte dans la vie de Kate est la joie – ou plutôt le plaisir, car Joy est le nom de sa mère, mais juste le bonheur. Les deux dernières années de la vie de Kate n’ont manifestement pas été bonnes et Mallory veut que Kate échappe à cela et l’aide à surmonter son traumatisme. S’il y a des occasions de la distraire de ce qui se passe dans sa tête, alors Mallory le fera absolument. Elle voit à quel point Kate souffre, et Kate lui montre ses bandes de thérapie et Mallory ressent si profondément pour elle et veut juste pouvoir apporter le bonheur dans la vie de Kate, comme elle le peut. Tous deux avaient vraiment besoin de ce moment à la patinoire, juste pour se laisser aller, être eux-mêmes et profiter de la vie un instant.

C’était à coup sûr ma journée de tournage préférée. Olivia et moi nous sommes tellement amusés. Ce n’était pas facile. Je redoutais absolument le roller de tout mon cœur. Cette émission m’a poussé à faire beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas à l’aise. Je déteste faire des activités physiques, et le spectacle m’a fait faire du vélo, de la course, du patin à roulettes et finalement de la danse, et ce sont toutes mes plus grandes craintes à faire pendant qu’une caméra me filme.

Cette journée était celle que je redoutais, mais elle a fini par être tellement amusante. C’était assez épuisant parce que nous avons patiné pendant des heures et que cette journée était juste un peu chaotique mais de la meilleure façon. C’était une si belle pause de toute l’obscurité dramatique et dure du spectacle et juste d’avoir une journée pour Olivia et moi pour faire du patin à roulettes et passer un bon moment.

Que gardez-vous à l’esprit pour Mallory dans chaque chronologie? Parce que même si elle ne subit pas un changement aussi radical que les autres personnages, il y a des différences.

Chaque personnage de la série devient de moins en moins innocent au fil du temps, et Mallory est certainement l’un d’entre eux. C’est vrai pour n’importe quel adolescent, vraiment: plus vous vieillissez, moins vous devenez innocent, plus vous avez vécu. Il en va de même pour Mallory. Elle reste définitivement fidèle à elle-même, son essence – cela ne change pas vraiment beaucoup – mais son environnement situationnel et son atmosphère changent, et cela l’affectera à coup sûr. La fin de son amitié avec Jeanette l’a vraiment affectée. À cause de cela, elle se met de plus en plus en colère et elle a beaucoup d’angoisse accumulée, et cela l’affecte au fil des années.

Que pouvez-vous taquiner sur le reste de la saison?

Je dirai simplement que beaucoup de questions que vous vous posez recevront une réponse.

La plupart des réponses arriveront-elles dans la finale ou en aurons-nous avant?

Les épisodes restants en disent tous beaucoup sur la façon dont tout s’est passé. Beaucoup de lacunes seront comblées pour tout le monde. Vous pourrez voir beaucoup de ce qui s’est passé entre les années.

